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憂群聚染疫 廣末涼子、黑木瞳紛辭傳遞東奧聖火

記者陳建嘉╱綜合報導
廣末涼子辭去傳遞聖火任務。(取材自Instagram)
廣末涼子辭去傳遞聖火任務。(取材自Instagram)

日本東京奧運聖火傳遞已經開跑，受到新冠肺炎影響，命運多舛，許多火炬手紛紛辭退，包括常盤貴子、阿部真央和渡邊徹，黑木瞳也以減少新冠肺炎感染機率為由退出，如今就連廣末涼子也以行程難調整，辭去傳遞聖火任務，讓奧運聖火傳遞更添變數。

日媒報導，黑木瞳是福岡縣出身，本將擔任福岡縣聖火傳遞跑者，不過福岡縣卻引述黑木瞳的話，認為她擔任跑者時，可能會使沿途人潮聚集，恐難以進行防疫措施，最終決定辭去一職；隨後，廣末涼子也因為工作而辭退。

40歲廣末涼子以高知縣推薦名額入選聖火跑者，高知縣表示：「廣末涼子在3月中旬提出行程調整上有困難，表明想要辭退資格。我們相信許多縣民很期待廣末小姐參與，變成這樣的結果我們也覺得非常可惜。」

其他如前女子足球國家代表隊選手澤穗希、滑冰選手宇野昌磨等知名運動國手也陸續放棄傳遞聖火的機會。

即便日奧聖火引發辭退朝，演藝圈仍有不少人支持，石原聰美先前確診新冠肺炎，如今是官方宣傳大使，也將會在25日與搞笑藝人三明治人、昔日奧運金牌得主野村忠宏、射擊選手田口亞希出席廣島起跑儀式。

另外，包括知名演員伊藤英明、山本耕史，都會繼續擔任火炬手。

黑木瞳辭去傳遞聖火任務。(取材自微博)
黑木瞳辭去傳遞聖火任務。(取材自微博)

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