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南韓漫改劇正流行 Apple TV+攜手李善均演瘋狂科學家

記者黃筱晴／綜合報導
Apple TV+首部漫畫改編驚悚韓劇《Dr. Brain》將由李善均主演。（圖：蘋果提供）
Apple TV+首部漫畫改編驚悚韓劇《Dr. Brain》將由李善均主演。（圖：蘋果提供）

韓流風潮吹遍全球，Netflix才剛宣布2021年預計將投資5500億韓元在南韓原創影視作品上，較晚起步但也不斷嘗試不同主題的Apple TV+，從去年起也陸續宣布將推出南韓相關的影劇內容。

除了去年底正式開拍改編自韓裔作家李珉貞（Min Jin Lee）的《紐約時報》暢銷小說、由李敏鎬主演的《Pachinko》預計將在今年上映之外，Apple TV+搶搭南韓漫改劇風潮，近日宣布將推出改編自南韓當紅科幻漫畫《Dr. Brain》的影集故事，邀請榮獲奧斯卡四大獎的《寄生上流》帥氣富豪社長李善均主演，和曾拍攝有雙影帝孔劉和宋康昊演出的《密探》南韓型男導演金知雲執導，預計也會在今年稍晚登場。

在網路漫畫評比獲得9.9高分的《Dr. Brain》(Dr.브레인)，講述一名狂熱於研究大腦記憶和潛意識的天才科學家，在一場不幸的意外中失去家人，命運從此被完全改寫。不願接受真相的他，不顧一切生命倫理，將從過世妻子的大腦中剖析記憶還原案情，揭露意外背後的神秘真相。透過擁有百變演技的南韓國民大叔李善均的精彩詮釋，勢必將再次收服所有影迷的心。

《Dr. Brain》是講述一名狂熱的天才科學家，想透過死去家人的大腦還原記憶找...
《Dr. Brain》是講述一名狂熱的天才科學家，想透過死去家人的大腦還原記憶找出真相的驚悚題材。（圖：蘋果提供）
《Dr. Brain》的影集故事，將由李善均主演。記者侯永全／攝影）
《Dr. Brain》的影集故事，將由李善均主演。記者侯永全／攝影）
改編自韓裔作家暢銷小說的《Pachinko》，由日本、韓國裔及其他國際級演員班底...
改編自韓裔作家暢銷小說的《Pachinko》，由日本、韓國裔及其他國際級演員班底共同演出，李敏鎬將飾演Hansu一角。（圖：蘋果提供）

南韓 紐約時報 Apple

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