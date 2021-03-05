河智苑疑似抑鬱 頻曬詭異畫作

河智苑近日頻頻曬出畫風紊亂的圖片，引發網友擔心她的精神狀態。(取材自微博)

韓星河智苑以往一直以陽光健康的形象示人，社交賬號中更新的動態基本也都是暖色調的溫馨日常，但近日有網友發現韓星河智苑的社交動態發生了巨大的風格變化，很擔心她的精神狀態。

據貓眼娛樂報導，近日河智苑曬出的圖片卻基本都是詭異風格的畫作，亂七八糟的線條和顏色毫無條理地交織在一起，撲面而來就是一種煩悶壓抑的負面情緒，和河智苑以往的動態彷彿是兩個極端。

網友們都很擔心河智苑的精神狀態，因為韓國娛樂圈有過類似的先例。

童星出道的人氣愛豆雪莉生前因為出格的舉止備受爭議。因為巨大的輿論壓力，雪莉患上了抑鬱症，並在小號上發布了一些陰鬱抽象的畫作，最終在2019年的10月14日，她選擇在家中自殺，年僅25歲。

河智苑之前也曾經受過人生的巨大打擊，她的弟弟田汰遂在2018年1月21日自殺身亡，據韓媒報導，田汰遂生前深受抑鬱症的困擾。

田汰遂曾參演過《成均館緋聞 》和《沒關係，爸爸的女兒》等熱門韓劇 ，原本前途一片大好，沒想到最後卻選擇了輕生的方式離開，這給他的親朋好友們都造成了巨大打擊。

河智苑悲痛之下，取消了那段時間自己所有的行程，包括新片《追捕》的試映會和記者會等，直到6個月後，她才通過參加綜藝回歸。