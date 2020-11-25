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山下智久演美劇 演完牛​​郎演刺客

娛樂新聞組／綜合報導
日本男星山下智久。（取材自IMDb）
日本男星山下智久。（取材自IMDb）

由「保鑣救殺手」導演柏德烈曉士（Patrick Hughes）執導，伍迪哈里遜（Woody Harrelson）、凱文哈特（Kevin Hart）主演好萊塢新片「The Man from Toronto」，上月在加拿大開鏡。香港媒體報導，日前凱文透過社交媒體上載他跟活地及「緊急救命」35歲日本男星山下智久合照，並留言：「歡迎山下到多倫多，多了你的參與，令電影生色不少。」

另一方面，該片攝影師亦公開山下智久穿著皮褸、手執東洋刀的幕後拍攝花絮照片，估計他應該是扮演殺手角色，新片暫定明年9月上映。

據報導，山下智久早前被指與未成年少女到酒店密會，其後遭所屬尊尼事務所下令停工自省，並提前解約，但他早已計畫外闖好萊塢，粉絲紛紛留言表示支持。

報導指出，山下智久早前曾參演HBO美劇「南極凶案」(The Head)，大秀流利英語，成功打進國際市場。有消息指山下一直有意到海外發展，更接到好萊塢片約，因此與尊尼解約後亦不愁沒工開。

「The Man from Toronto」講述幫派鬥爭的故事，有指山下是扮演日本刺客。此外，有傳山下亦接演了美劇「Tokyo Vice」，扮演日本牛郎，早已攻入國際市場的日本男星渡邊謙亦參與演出。

日本男星山下智久(中)。（取材自Instagram）
日本男星山下智久(中)。（取材自Instagram）

日本 好萊塢 美劇

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