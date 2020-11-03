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疑因皮膚病惡化想不開 南韓女諧星朴智宣與母陳屍家中

娛樂新聞組／綜合報導
朴智宣生前罹患的皮膚病惡化。(取材自Instagram)
朴智宣生前罹患的皮膚病惡化。(取材自Instagram)

南韓女諧星朴智宣日前被發現與媽媽陳屍在首爾住處，警方在現場發現疑似是朴智宣的母親留下的遺書，內容是提到女兒因為皮膚病惡化而想不開，而她不忍心讓女兒獨自離去。警方正在調查死亡原因。

噓！星聞報導引述朝鮮日報報導，警方在現場發現疑似是朴智宣母親寫下的遺書，內容透露著由於女兒罹患皮膚病感到很痛苦，最近因為在治療其他疾病，導致皮膚病惡化，不想讓女兒一個人走，對不起丈夫。

據南韓媒體報導，35歲的朴智宣被發現與母親陳屍在首爾麻浦區的自家中，由於朴智宣患病，母親特地到首爾照顧女兒，朴智宣的父親因為一直聯絡不上母女倆人，所以就在警方的陪同下到女兒的住處，卻看到心碎一幕，發現母女倆陳屍在家中。而目前警方正在調查確認死因。

而朴智宣在2014年接受訪問時，曾經透露自己罹患一種皮膚病，在陽光下曝曬會出現斑疹以及搔癢的情況，這樣敏感的肌膚，讓她也無法上妝。事實上，朴智宣直到上月中都還活躍在工作崗位。而她10月23日曾對媒體表示，要進行一個小手術，讓大家不用擔心，之後會專心休養，所以接下來的演藝活動會暫停。

ETtoday報導，畢業於高麗大學的朴智宣是知名諧星，2007年曾獲KBS藝能大賞的新人獎，之後獲獎無數。她因皮膚較為敏感，她就算上節目也都是以素顏登場，也成了招牌特色。沒想到脆弱的肌膚，卻成為壓死她的最後一根稻草。報導也表示，朴智宣所罹患的皮膚疾病是「紫外線過敏」。

南韓 過敏

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