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李敏鎬新作更國際化！新劇跨美日韓3國製作

記者李姿瑩／綜合報導
李敏鎬努力往國際發展。（圖：Apple TV+提供）
李敏鎬努力往國際發展。（圖：Apple TV+提供）

韓星李敏鎬今年拍完「The King：永遠的君主」，休息充電挑選新作品。日前傳出他決定加入Apple TV+新劇「Pachinko」，將攜手日本、韓裔及其他國際級演員班底飆戲。

李敏鎬退伍後首作「The King」因為有Netflix加持，已經是全球性播放的作品。但他對自己要求不僅止於此，即便不是演出第一男主角，也要力爭與國際接軌的機會。他預計在「Pachinko」中演出Hansu一角，詮釋一名與惡勢力勾結的商人，個性神秘，將於劇中展開一段招來意想不到後果的禁忌之戀。

「Pachinko」改編自韓裔作家李珉貞的暢銷小說，記錄了一個南韓家庭的四個年代移民歷史，闡述不同成員的人生觀、愛情、夢想和奮鬥故事。故事將由一段不為世俗認可的虐戀開始，活過戰亂動盪大時代、經歷過和平盛世，可以預期原著小說中的感人至深情節將逐一重現。

因為現在新冠肺炎疫情未歇，「Pachinko」在跨國場景的錄製上勢必將遇到極大挑戰，劇組已經確定於10月26日展開跨地域拍攝，於南韓、日本及美國實地取景，屆時台詞呈現包括韓文、日文和英文三國語言，並由多組拍攝團隊協力完成。

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