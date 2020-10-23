徐睿知爆乳走紅毯 「雙球」快掉出來

徐睿知一襲爆乳禮服，吸引紅毯無數目光。(取材自微博)

受新冠肺炎疫情 影響，南韓「第29屆釜日電影 獎」延至22日舉行，雖然沒有安排觀眾入場，但一眾演員仍盛裝出席紅毯；近期以韓劇「雖然是精神病但沒關係」衝出高人氣的女星徐睿知，以一襲低胸禮服亮相紅毯，D罩杯的豐滿上圍立即成為鎂光燈焦點。

香港 01報導，徐睿知這套禮服尺度大膽，低胸爆乳的設計讓她隨時遊走在走光邊緣，令徐睿知在走紅毯時顯得小心翼翼，不時就拿手遮胸。

鏡週刊報導，徐睿知的身材一直是網友討論的熱門話題，之前在「雖然是精神病但沒關係」飾演童話作家，華麗的裝扮一套接一套地換，像極了芭比娃娃的換裝秀；而她的螞蟻腰更讓網友羨慕到不行。

徐睿知令人無法轉移目光的禮服造型引起網友熱烈討論，「真是太漂亮了！」「沒想到她身材這麼好」、「好怕她走到一半裙子掉下來」、「這身材我一個女生都Hold不住」，甚至登上了韓網熱搜榜。人氣翻漲的徐睿知也多了許多廣告代言，從彩妝到私密乳酸菌產品都找上門。

報導指出，釜日電影節將「人氣明星獎」頒給了徐睿知，她以充滿感激的語氣說：「謝謝辛苦的工作人員，我知道，人氣明星獎是粉絲們給予我的，真心謝謝大家。」而男演員的人氣明星獎則是頒給了「屍速列車2：半島」的姜棟元。