台灣8點檔演員辛酸：柯叔元熬夜8天7夜拍戲 累到開車自撞

顏曉筠（左二）和翁家明（右三）、柯叔元（右二）上中天「歐耶一級棒」。(圖／中天提供)

台灣男演員王凱驟逝，也讓外界看到8點檔演員辛苦的一面，藝人柯叔元、翁家明、顏曉筠為宣傳中視最新8點檔「樓上樓下」一同登上「歐耶一級棒」，柯叔元坦言熬夜拍戲是演員的日常：「以前劇本是邊寫、邊拍，經常要改，而且設備也沒那麼充足，所以經常要熬夜拍戲，我們以前拍戲的時候，都會問對方『你幾天啊』？我最長沒回家熬夜拍戲的紀錄是8天7夜，但我覺得應該還有人比我長。」

更危險的是收工後，他還要自己開車回家：「我都自己開車，明明就眼睛睜著在開，要停車的時候也有看到後面有電線桿，雷達也在叫，但你就是會看著電線桿把它撞上去，還有很多演員開車遇到紅燈就睡了，那個還算好，最怕就是開到睡著。」

翁家明則因拍戲留下一身傷：「我有點鼻中膈彎曲，我在拍《廖添丁》的時候，我在後面要拉住前面的武行，結果他手一揮，我（鼻子）血流如注，到現在只要天氣變了就開始打噴嚏、流鼻水。」他還曾在零下30度的天候拍戲過：「我到東北長白山拍戲，那個冷不是我們可以想像的，連劇本都像刀子一樣，講三句話大概就講不出來了，因為臉都凍住了，所以每拍三句話，就要停下來。」翁家明還提到當手凍僵時，千萬不能直接沖熱水：「要先用溫水或涼水先讓手指習慣，如果熱水直接燙，手指關節好像有人拿刀子切上去一樣，一道一道的傷口，血就開始流下來，那時候每個女演員都在哭，男孩子都強忍著。」

顏曉筠也曾冒著生命危險拍戲：「我演植物人被丟下水，那身為植物人，唯一會動的就是呼吸，導演一直說要看到我吐氣有泡泡，我就只能一直吐氣、一直往下潛。」正因為飾演的角色不能有任何動作，因此她在水下根本沒辦法調節壓力：「我們每下潛1公尺就要平壓（耳壓平衡），那時候要下潛到5米，我手不能動根本沒辦法解壓，我痛到不行，那個痛是耳膜會爆掉，耳朵甚至可能會廢掉，我到下面一直掙扎，教練把我拎起來的時候，我整個蜷縮在教練身邊，因為真的很痛。」