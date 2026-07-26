大S兒正面曝光...張蘭曬孫照 網批：利用孩子刷流量
台灣女星大S（徐熙媛）過世後，前夫汪小菲就負責照顧一雙兒女，因此常北京、台北來回往返。汪小菲母親張蘭近日在社群曬出十歲孫子汪希箖的正面照。不過此舉讓大S兒子成為話題焦點，讓不少網友質疑，張蘭是在利用孩子刷流量。因為大S生前很保護孩子，尤其是兒子汪希箖從沒在媒體面前曝光。
噓！星聞報導，張蘭日前貼出一段影片，除了提到自己在澳洲參加企業家年會，更透露孫女汪希玥及孫子汪希箖已去加拿大參加暑期夏令營，自己參加完年會後，就會飛往加拿大陪伴兩個孩子。
影片中，張蘭還曝光了一張與孫子汪希箖視訊的截圖畫面，清晰可見十歲汪希箖的正面模樣，這畫面一曝光也登上了熱搜，引發網友熱議。因為過去大S很保護兩個孩子，尤其是兒子汪希箖從沒在主動在媒體面前公開曝光，就連在社群發文也都只會露出背影。
如今張蘭將孫子汪希箖的正面照公開，就有網友留言質疑「為什麼要曬孩子照片啊？」、「問過孩子可以到處曬照片嗎？這樣對孩子讀書不好」、「你應該保護好孩子的隱私，不該借著孩子博取關注度」。
她在社群影片與截圖中，曝光了十歲孫子汪希箖的正面模樣。由於孩子過去鮮少公開露面，消息一出便登上熱搜，迅速成為網路焦點。 內文指出，大S生前非常保護兩個孩子的隱私，尤其是兒子汪希箖，從未主動在媒體前公開露面，社群發文也多只拍到背影。 不少網友認為，公開孩子照片前應先尊重本人與監護人意願，並擔心影響孩子生活與就學，直言此舉像是在借孩子話題博取關注度。
精華 FAQ
她在社群影片與截圖中，曝光了十歲孫子汪希箖的正面模樣。由於孩子過去鮮少公開露面，消息一出便登上熱搜，迅速成為網路焦點。
內文指出，大S生前非常保護兩個孩子的隱私，尤其是兒子汪希箖，從未主動在媒體前公開露面，社群發文也多只拍到背影。
不少網友認為，公開孩子照片前應先尊重本人與監護人意願，並擔心影響孩子生活與就學，直言此舉像是在借孩子話題博取關注度。
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