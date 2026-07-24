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55歲蘇慧倫凍齡秘訣… 作息隨兒子 最近還迷上這運動

記者陳慧貞／綜合報導
蘇慧倫崇尚自然、展現真實自我的保養哲學。（圖／ARTISTRY雅芝提供）
蘇慧倫崇尚自然、展現真實自我的保養哲學。（圖／ARTISTRY雅芝提供）

台灣「玉女掌門人」蘇慧倫出道多年，始終維持凍齡外貌，近日擔任保養品代言人，大方分享私下維持好狀態的祕訣。她坦言，自己最大的保養原則就是「持之以恆」，無論作息、運動或保養，都靠長期累積，絕不偷懶。

55歲蘇慧倫與「滑板教父」孫益民結婚12年，她難得分享婚後生活，透露平時作息幾乎跟著兒子，每天早上6點起床、晚上10點就寢，並養成隨時補充水分的習慣。運動更是生活中不可或缺的一部分，除了跟著先生一起滑雪、滑板，她每周固定上皮拉提斯及重量訓練課程，最近更迷上打網球，藉此維持健康、紓解壓力。蘇慧倫重視家庭生活，去年全家人還一起去葡萄牙、奧地利、布拉格等歐洲小鎮上待了一個多月，享受和家人在草地上散步、湖邊玩水，成了難忘回憶。

雖然戲劇產量不多，但蘇慧倫每次演出都能帶給觀眾驚喜，細膩且貼近生活的表演，常讓女性觀眾從角色身上找到共鳴。談到總是飾演冷靜沉著的角色，她笑說：「只要劇本夠有趣、角色夠好玩，能讓我產生好奇心，我就會想挑戰看看。」

為了更貼近角色，她拍戲幾乎都以淡妝上陣，也因平時自律保養，肌膚經得起鏡頭考驗。談及現階段的自己，她自信表示：「青春，就是現在進行式。」她認為，保養不是與時間對抗，而是透過規律生活與持之以恆的習慣，讓健康與自信自然由內而外散發。

蘇慧倫熱愛運動同時注重家庭生活，核心關鍵在持之以恆。（圖／ARTISTRY雅芝提...
蘇慧倫熱愛運動同時注重家庭生活，核心關鍵在持之以恆。（圖／ARTISTRY雅芝提供）

精華 FAQ

  • 她認為最重要的是持之以恆，無論作息、運動或保養都要長期維持，不能偷懶。她強調保養不是對抗時間，而是靠規律生活累積出健康與自信。

  • 她平時作息幾乎跟著兒子，早上6點起床、晚上10點就寢，並習慣隨時補充水分。運動方面，她固定上皮拉提斯與重量訓練，最近還迷上打網球。

  • 她重視家庭生活，曾與全家到歐洲小鎮旅行一個多月，享受相處時光。拍戲時她常以淡妝上陣，並表示只要劇本有趣就願意挑戰，還自信說青春就是現在進行式。

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