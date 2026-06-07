名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 名模林可彤一家返台探親，重回台北後直呼幸福感滿滿。

名模林可彤一家返台探親，重回台北後直呼幸福感滿滿。 重點二： 她坦言在台灣可兼顧工作育兒，騎車接送孩子更自在便利。

她坦言在台灣可兼顧工作育兒，騎車接送孩子更自在便利。 重點三：旅美後的孩子英文進步明顯，小兒子也展現勇敢冒險個性。

名模林可彤去年帶著丈夫武廣明（Tom）及兩個兒子移居美國加州 展開新生活，期間不時透過社群分享在海外生活的點滴與文化差異。近日適逢暑假，她帶著家人返台探親，久違回到熟悉的環境，讓她忍不住感性抒發對家鄉的思念。

林可彤在社群平台發文表示，回到台灣後心情格外愉快，甚至有種難以形容的幸福感。她笑說，不知道是自己對故鄉有著特別濾鏡，還是台北本身就如此迷人，每次回來都能重新感受到這座城市的溫暖與活力。

林可彤一家去年搬到美國生活，主要原因並非孩子教育問題，而是丈夫從小在美國成長，隨著家中長輩年紀漸長，加上工作機會出現在灣區，因此決定返鄉陪伴父母，也讓全家展開全新的海外生活。

此次返台後，林可彤感受到久違的人情味。她透露，短短一天內就見了許多老朋友，工作與聚會行程滿檔，卻讓她感到格外充實。她也分享自己在台灣能騎著腳踏車接送孩子、自在穿梭於工作與家庭之間，身邊還有許多關心孩子的老師與朋友，這些日常在美國並不容易體驗。

她感性表示，能夠在45歲時遠赴異鄉展開新生活，同時依然保有與家鄉緊密的連結，是一件非常幸福且珍貴的事。對於身邊一直支持自己的親友，她也充滿感謝。

除了分享返台心情，林可彤先前也曾談到孩子赴美求學後的變化。她透露，大兒子在當地就學半年後，英文能力進步明顯，甚至開始用英文講笑話給家人聽，還常推薦她閱讀同學喜愛的童書，讓她哭笑不得。

至於小兒子則展現出十足的冒險精神，即使跌倒受傷也鮮少喊痛，讓林可彤忍不住打趣形容兒子未來很有「當老大」的潛力。她笑稱，孩子的膽識讓她既佩服又擔心，深怕長大後太過大膽闖蕩。