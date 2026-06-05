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曾沛慈「浪姐7」喉嚨痛到換人唱 發文道歉：現已好轉

記者梅衍儂／綜合報導
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曾沛慈在「乘風2026（浪姐7）」人氣居高不下。（取材自微博）
曾沛慈在「乘風2026（浪姐7）」人氣居高不下。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：曾沛慈在《乘風2026》因喉嚨未癒，臨時調整第4次公演安排。
  • 重點二：她因急性咽喉炎與鼻炎反覆發作，曾出現吞嚥疼痛與發聲吃力。
  • 重點三：節目組改由黃燦燦代唱部分段落，粉絲則留言力挺她不必道歉。

台灣藝人曾沛慈最近在陸綜「乘風2026」表現亮眼，日前她突然緊急發文，透露喉嚨問題未癒，在醫師建議下不得不調整第4次公演的演出安排，原本她在「X秀」要和唐藝昕搭檔唱「雪人」，現在換成黃燦燦代替她上陣。

曾沛慈透露，先前錄製節目期間接連受到急性咽喉炎及鼻炎影響，喉嚨狀況一度相當嚴重，不僅說話吃力，就連吞嚥都會感到疼痛。由於過去曾有因過度使用嗓音導致受傷的經驗，這次她格外謹慎面對，選擇減少發聲並積極休養，希望避免讓聲帶承受更大負擔。

她表示，醫師評估後提醒，若在恢復期間持續高強度使用聲音，未來恐增加聲帶受損甚至長繭的風險。因此在準備階段，她便主動向節目團隊及隊員說明身體狀況，並提前提出若無法負荷全部演唱內容，可能需要重新分配歌曲的想法。

曾沛慈坦言，自己最擔心的是勉強參與排練後，反而在正式演出前突然失聲，屆時不僅影響團隊表現，也會讓大家先前投入的努力付諸流水。經過與節目組及隊友討論後，最終決定調整演出配置，由其他成員協助分擔部分演唱段落。

至於目前情況，曾沛慈表示，雖然身體已有逐步好轉，但嗓音仍未完全回到最佳狀態，只要練唱時間稍長，就容易出現沙啞與喉嚨不適的情形。她透露，先前因發炎導致聲帶及周邊組織腫脹，影響正常發聲功能，目前仍持續配合休養，希望能盡快恢復健康。

然而，曾沛慈發文致歉後，不少粉絲與網友紛紛留言聲援，認為她根本不需要為此道歉。有人質疑節目安排過於高強度，認為身為隊長的她肩負過多責任，才會讓身體不堪負荷。

精華 FAQ

  • 她因急性咽喉炎與鼻炎造成喉嚨持續不適，醫師提醒若勉強高強度發聲，可能增加聲帶受損或長繭風險，因此決定調整演出配置。

  • 原本她要在「X秀」與唐藝昕合唱〈雪人〉，但因健康狀況未完全恢復，最後改由黃燦燦代替她出場，分擔原本的演唱內容。

  • 不少粉絲與網友留言替她加油，認為她不需要為健康問題道歉，也有人質疑節目安排過於高強度，讓身為隊長的她承受太多壓力。

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