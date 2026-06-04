為約會曾放李玟鴿子 李蒨蓉「戀愛腦」丟MTV台工作

李蒨蓉和老公分享年輕時的戀愛腦行為。（取材自臉書）

李蒨蓉日前和老公拍影片分享此生做過最戀愛腦的事，李蒨蓉自曝當年在MTV台當VJ，卻因為趕著和當時還是男友的老公約會，竟放天后李玟 鴿子，讓李玟唱獨角戲，徹底犯了演藝圈大忌，她為此付出慘痛代價，遭到MTV台開除，百萬年薪的工作就此泡湯。

李蒨蓉在MTV台當了5年VJ，就在第5年她犯了大忌，就是讓節目開天窗，她也慘遭公司開除，原來老公當年和她鬧分手，她為了挽回，處處討好，終於好不容易約到老公一起共進晚餐，「那天約7點鐘晚餐，我從早上開始錄影，偏偏最後一個通告我要採訪的來賓是李玟」，李玟的宣傳行程無縫接軌，前一個通告若沒有準時結束，下一個通告就會跟著延遲，她一路等到快接近和男友的約會時間，等到6點終於等不及，「我就跟導演說，導演我不錄了，我要趕去約會，就走了」。

當下導演整個臉綠掉，最後只好讓李玟一個人錄節目，李蒨蓉坦言「為了這個事情我失去了工作，年收入百萬的工作」，對於她當年的戀愛腦行為，網友也驚呼「李玟欸！難過公司這麼生氣」、「年輕紅的太快，不懂珍惜，還好你有深度檢討這件事」，笑說她還真的是人不輕狂枉少年。