我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮槍手身分曝光 21歲男早被特勤局注意 曾自稱耶穌、放話想被捕

烏克蘭基輔凌晨遭大規模飛彈攻擊 至少22人傷亡

閃兵案7個月後發文了 陳柏霖曬工作側拍曝1細節

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳柏霖捲入「閃兵案」風波後，時隔七個月再次發文，曬出認真工作照。（取材自Inst...
陳柏霖捲入「閃兵案」風波後，時隔七個月再次發文，曬出認真工作照。（取材自Instagram）

台灣男星陳柏霖去年捲入「閃兵案」風波後，演藝工作幾乎全面停擺，過往陽光形象也受到不小衝擊，就連原訂年底與交往13年的女友庭瑄在紐西蘭舉辦婚禮，也傳因此延後。不過他近日更新社群動態，除了忙於自創品牌新系列，還低調力挺女友庭瑄推出人生首本繪本。

陳柏霖自2025年10月17日在社群平台上曬出自拍後，便不再更新內容。但近日曬出一張逆光背影照，時隔七個月再次發文。兩天後再度更新，分享多張工作側拍，並在限時動態標記自創的潮流品牌。

畫面中的他穿著黑色簡約長袖上衣，搭配白色棒球帽，維持一貫低調又帶有潮流感的風格。無論是撐著桌面專注盯著筆電，還是托腮看著螢幕中的服裝照片，都流露出投入神情，曝光了這段時間的生活重心。

陳柏霖捲入閃兵風波後，去年11月一度傳出旗下公司「無敵影業」遭信任友人掏空，爆出財務危機，但當時透過經紀人火速闢謠。而女友庭瑄日前宣布推出首本兒童繪本「最棒的生日蛋糕」，據消息指出，背後協助出版的正是陳柏霖的公司「無敵影業」，也證明兩人感情仍十分穩定，並未被近期的風風雨雨影響。

庭瑄推出首本兒童繪本「最棒的生日蛋糕」。（取材自Instagram）
庭瑄推出首本兒童繪本「最棒的生日蛋糕」。（取材自Instagram）

紐西蘭 陳柏霖

上一則

竇靖童登「歌手」舞台 網驚血脈覺醒 那英台下看哭了

下一則

完美結合劇情…王菲為「主角」獻聲太催淚 網求：別唱了

延伸閱讀

林俊傑帶媽媽赴美女友畢典「男友視角」放閃破分手謠言

林俊傑帶媽媽赴美女友畢典「男友視角」放閃破分手謠言
謝霆鋒妹雄厚財力曝光 名下不動產驚人 曬頂級會所入會費6.5萬加元

謝霆鋒妹雄厚財力曝光 名下不動產驚人 曬頂級會所入會費6.5萬加元
孫芸芸歡慶48歲 母女合照美出新高度「根本姊妹」

孫芸芸歡慶48歲 母女合照美出新高度「根本姊妹」
蔡少芬為張晉慶生 甜曬24年愛情 告白老公「你是我的光」

蔡少芬為張晉慶生 甜曬24年愛情 告白老公「你是我的光」

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
重讀天月（右）親回孫安佐金主、槍枝等傳聞。(重讀天月提供)

和孫鵬協議公開 孫安佐經紀人：他也不希望兒子影響到我

2026-05-21 08:52
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

2026-05-17 08:56

超人氣

更多 >
沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了
目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉

目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉
馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力
孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年
綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作