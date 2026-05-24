閃兵案7個月後發文了 陳柏霖曬工作側拍曝1細節

陳柏霖捲入「閃兵案」風波後，時隔七個月再次發文，曬出認真工作照。（取材自Instagram）

台灣男星陳柏霖 去年捲入「閃兵案」風波後，演藝工作幾乎全面停擺，過往陽光形象也受到不小衝擊，就連原訂年底與交往13年的女友庭瑄在紐西蘭 舉辦婚禮，也傳因此延後。不過他近日更新社群動態，除了忙於自創品牌新系列，還低調力挺女友庭瑄推出人生首本繪本。

陳柏霖自2025年10月17日在社群平台上曬出自拍後，便不再更新內容。但近日曬出一張逆光背影照，時隔七個月再次發文。兩天後再度更新，分享多張工作側拍，並在限時動態標記自創的潮流品牌。

畫面中的他穿著黑色簡約長袖上衣，搭配白色棒球帽，維持一貫低調又帶有潮流感的風格。無論是撐著桌面專注盯著筆電，還是托腮看著螢幕中的服裝照片，都流露出投入神情，曝光了這段時間的生活重心。

陳柏霖捲入閃兵風波後，去年11月一度傳出旗下公司「無敵影業」遭信任友人掏空，爆出財務危機，但當時透過經紀人火速闢謠。而女友庭瑄日前宣布推出首本兒童繪本「最棒的生日蛋糕」，據消息指出，背後協助出版的正是陳柏霖的公司「無敵影業」，也證明兩人感情仍十分穩定，並未被近期的風風雨雨影響。