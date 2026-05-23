温昇豪慘賠在前 陳奕含淚嘆「男公館」也難回本

陳奕拍戲期間剛好碰上老婆懷孕生產。（記者王聰賢／攝影）

台灣歌手及演員陳奕首次擔任製作人，並主演Netflix 、愛奇藝影集「男公館」，同時經歷結婚、生女，呈現史無前例的焦頭爛額狀態。某晚情緒爆發在家中陽台哭了，五分埔千金老婆紀曦晨接住他安慰：「沒關係，盡力就好了。」

陳奕的好哥們温昇豪先前承認製拍「整形過後」投資近億台幣(317.9萬美元)、慘賠7000多萬(222.5萬美元)，「男公館」10集投資5000多萬(159萬美元)，光是場景就幾乎從零開始搭建，加上30多位演員、場地，陳奕坦言：「連一半都沒回本。」他從開鏡到殺青幾乎沒有休息，甚至掛監制辛誌諭電話，因為事情永遠做不完。

陳奕原本並不想演，只想專心當製作人。沒想到導演與團隊遲遲找不到適合的角色人選，最後直接對他說：「不然你自己演。」他飾演的角色是性格極端、帶點性愛成癮特質的「開心果」，負責串起整個男公館的人物關係。陳奕笑說：「戲外我當然沒有成癮啦，畢竟小孩都生了。」但他也認為，這種帶有執念與情緒張力的角色，其實很有發揮空間。

拍戲期間剛好碰上老婆懷孕生產。他形容自己同時被家庭、戲劇與珠寶店「三方夾擊」，每天都在不同角色間切換。有次女兒生病、老婆又因產後荷爾蒙起伏情緒低落，他卻仍忙著工作，讓他深感愧疚。

說到這段過程，陳奕眼睛都泛淚：「真的好累。」但也感性表示，老婆其實從未真正抱怨，只是遺憾他沒有太多時間陪伴家庭，而這份體諒反而讓他壓力更大。

儘管一路跌跌撞撞，陳奕仍感謝所有演員與工作人員的義氣相挺，「大家對我太好了，付出都超過想像，所以我也想給大家同等回饋。」如今再回頭看這段過程，他忍不住感嘆：「現在回想真的很不可思議，原來我們就這樣撐過來了。」