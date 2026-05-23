紐約電視節╱客家電視奪9大獎 黃河、楊麗音獲男女演員獎

黃河以「星空下的黑潮島嶼」獲男演員表演獎，是台灣唯一獲獎男演員。（圖／客家電視台提供）

2026年紐約電視節（New York Festivals TV & Film Awards）日前公布得獎名單，客家電視以星空下的黑潮島嶼」、「阿婆非死不可」及「活力新故鄉」共奪下9項國際大獎，囊括金、銀、銅獎項，成為本屆台灣得獎數最多的電視台。

其中，「星空下的黑潮島嶼」一舉橫掃7項大獎，包含視覺效果金獎，以及娛樂節目－戲劇類、男演員表演、導演、攝影、節目片頭與前導預告等6項銀獎，成績亮眼，值得一提的是，紐約電視獎金獎向來競爭激烈，台灣近年獲得金獎的作品極少，2021年至2025年間，幾乎每年僅有一部台灣作品獲得金獎，2024年更一度從缺，如今「星空下的黑潮島嶼」奪下金獎，也讓台灣影視作品再次在國際舞台發光。

此外，「阿婆非死不可」榮獲女演員表演獎銀獎，「活力新故鄉」則以「玻璃娃娃勇闖台灣 找到愛與自由」獲得紀錄片「人文關懷獎」銅獎。其中，黃河與楊麗音更是本屆紐約電視獎唯二獲獎的台灣演員。

以「星空下的黑潮島嶼」奪下男演員表演銀獎的黃河，得知獲獎時人正好在紐約旅行。他難掩興奮卻又感性表示：「演員最幸福的事，就是能替那些被忽視的人發聲。羅有德雖是虛構角色，卻承載著台灣歷史黑暗時代裡許多勇敢靈魂的縮影。很開心能把這段故事帶到紐約，也謝謝評審、團隊，以及所有曾在逆境中奮鬥的人們。」

導演王傳宗也表示：「非常感謝紐約電視節的肯定，這份榮耀對整個團隊意義重大。「星空下的黑潮島嶼」講述的是人在黑暗時代中，依然選擇守住希望的故事。它源自歷史，也映照當下。我們希望提醒大家，自由從來不是理所當然。」同時也感謝客家電視及所有參與製作的夥伴。

以「阿婆非死不可」獲得女演員表演銀獎的楊麗音，開心表示：「非常感謝紐約電視節與所有評審，能得到這個獎真的非常開心、也很驕傲。我最想感謝的是整個工作團隊，因為有大家，才能讓作品被世界看見，真的非常光榮。」