戲說從頭╱「成名在望」李國毅合體姚淳耀 隔13年惺惺相惜

李國毅（左）相隔13年再與姚淳耀同台飆戲。（圖／提瀚草影視提供）

瀚草影視推出新影集「成名在望」，由李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚主演。李國毅與姚淳耀繼「我的自由年代」時隔13年再合體，姚淳耀最記得當年李國毅送他「駝背矯正器」；李國毅則難忘蔡亘晏曾經明明沒戲，還是一直流著眼淚幫他對戲。

繼「模仿犯」、「誰是被害者」後，金牌監製湯昇榮再度傾力打造年度旗艦影集「成名在望」，全劇共14集並分為兩季故事主軸，分別由「極品絕配」導演羅安得執導第一季、「誰是被害者」導演陳冠仲執導第二季。故事以真實社會事件為藍本，大膽揉合台灣重大刑案與世界金融事件，將大時代下的青春夢想、隱忍復仇與階級鬥爭赤裸呈現。

監製湯昇榮感性表示：「時代在給我們回應，我們則利用戲劇來回應時代。」核心仍是以「人性」為出發點，解構純粹的夢想墜入社會大染缸後的變質與崩解，「『成名在望』原是每個人對成功的憧憬，我們想帶領觀眾共同反思：當年那個拼命追逐夢想的自己，究竟消失在何方？」

30秒前導預告中，4大主角上演背叛算計及善惡辯證的殘酷權謀戰，刀光劍影的眼神交鋒令人窒息。李國毅挑戰飾演不得志但堅守正道的刑警「陳志偉」，預告中一句壓抑的「你真的變了」，精準刻畫昔日好兄弟因際遇分道揚鑣後的冷酷對峙。

姚淳耀詮釋從科技新貴跌落至汽車保養廠的落魄維修工「羅冠豪」，冷笑回敬「人都會變嘛」，狠勁十足。蔡亘晏（爆花）飾演嫁入豪門的女團偶像「魏欣妤」，滿臉淚水與悔恨地質問：「如果你那時候有阻止他，我家現在就不會變成這樣。」展現角色從雲端墜落的無力與崩潰。

黃迪揚扮演蔡亘晏劇中的豪門富二代老公「邱隆泰」，以睥睨天下的傲慢，狠嗆「可悲的流浪狗」、「倒酒啊」，勾勒出殘酷至極的權力位階。

除了驚心動魄的劇情，更促成了李國毅與姚淳耀時隔13年的雙帥合體，兩人早在2013年的經典校園劇中飾演同寢室的大學死黨，李國毅笑說跟姚淳耀都是標準「I人」，在片場自成一種話不必多卻完全懂彼此的默契友誼。

姚淳耀則爆料李國毅私下超可愛、很喜歡逛網路小物，片場隨時備有各式筋膜槍與強力風扇，「某天他走過來，竟然默默送了我一個他最近覺得很有用的『駝背矯正器』，要我隨時保持挺拔。」事隔多年再度合作，李國毅也表示看到彼此都還在表演這條路上堅持且不斷成長，真的感到非常開心。

李國毅與蔡亘晏雖是首度對戲，但其實戲外已經相識很久，李國毅感性表示：「我只要跟他們處在同個空間，就算沒有對戲說話，都能感覺到很安心，有被支持、被相挺的感覺。」

讓他印象深刻的是，跟蔡亘晏有一場情緒激動、能量極強的對手戲，「明明鏡頭沒有拍到她，她人在鏡頭外，還是一直流著眼淚幫我對戲。」這份體貼與同理心讓李國毅至今難忘，直呼：「真的好險有他們！放心把自己交給對方，跟著情緒走就對了。」

「成名在望」講述昔日高中摯友在十多年後捲入綁架風暴，一步步撕開光鮮亮麗的生活背後，埋藏已久的18歲秘密。