林志玲閃電辭台灣文策院董事 深陷風暴被質疑 親上火線：不願模糊初衷

林志玲日前確定接任文策院董事。（取材自林志玲臉書）

台灣藝人林志玲 日前確定出任文策院董事，卻因過往言論遭部分網友質疑是否適任，引發外界熱議。沉默多日後，她今（21日）親自發聲，宣布決定婉拒接任董事職務，強調不希望因外界揣測與誤解，模糊原本想為文化產業盡力的初衷。

林志玲透過聲明表示，自己始終真誠希望，能讓台灣所擁有的美好文化被更多人看見，無論是影視、時尚、音樂、建築、出版或兒童美學教育，都希望能持續累積力量，進一步影響更多人，「因為文化即人文，也是世界上最珍貴、最富足的資產。」

她坦言，接下文策院邀請的初衷，只是希望能為產業盡一份心力，沒想到這個身分背後承載的壓力與討論，遠超過自己的想像，「在深思熟慮後，為了避免更多非事實的揣測及誤解，我決定不承接文策院董事一職。」

雖然婉拒董事身分，但林志玲強調，未來仍會持續投入文化與公益領域，包括人文文化、兒童醫療教育、婦女關懷、兒少心理健康，以及曾承諾的TCCF與「五年十部電影計畫」等，都會以個人力量繼續實踐。

她也感性表示，雖然個人的力量可能渺小，但相信只要持續單純且堅定地做下去，終究會結出甜美果實，「衷心期待每一份努力，都能為社會帶來溫柔且正向的力量。」