我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪金寶也受惠「糞便變黃金」救了血便男 醫曝逆轉關鍵

戴蒙示警利率會更高 Fed會議顯示多數官員主張升息列選項

林志玲閃電辭台灣文策院董事 深陷風暴被質疑 親上火線：不願模糊初衷

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林志玲日前確定接任文策院董事。（取材自林志玲臉書）
林志玲日前確定接任文策院董事。（取材自林志玲臉書）

台灣藝人林志玲日前確定出任文策院董事，卻因過往言論遭部分網友質疑是否適任，引發外界熱議。沉默多日後，她今（21日）親自發聲，宣布決定婉拒接任董事職務，強調不希望因外界揣測與誤解，模糊原本想為文化產業盡力的初衷。

林志玲透過聲明表示，自己始終真誠希望，能讓台灣所擁有的美好文化被更多人看見，無論是影視、時尚、音樂、建築、出版或兒童美學教育，都希望能持續累積力量，進一步影響更多人，「因為文化即人文，也是世界上最珍貴、最富足的資產。」

她坦言，接下文策院邀請的初衷，只是希望能為產業盡一份心力，沒想到這個身分背後承載的壓力與討論，遠超過自己的想像，「在深思熟慮後，為了避免更多非事實的揣測及誤解，我決定不承接文策院董事一職。」

雖然婉拒董事身分，但林志玲強調，未來仍會持續投入文化與公益領域，包括人文文化、兒童醫療教育、婦女關懷、兒少心理健康，以及曾承諾的TCCF與「五年十部電影計畫」等，都會以個人力量繼續實踐。

她也感性表示，雖然個人的力量可能渺小，但相信只要持續單純且堅定地做下去，終究會結出甜美果實，「衷心期待每一份努力，都能為社會帶來溫柔且正向的力量。」

林志玲

上一則

阿Sa房產上億港幣 嫁嫩夫前已立遺囑「遺照拒用黑白」

延伸閱讀

林志玲任文策院董事遭疑 王時思盼給檢驗機會

林志玲任文策院董事遭疑 王時思盼給檢驗機會
林志玲任文策院董事惹怒獨派 李遠歸咎「小編」

林志玲任文策院董事惹怒獨派 李遠歸咎「小編」
林志玲傳接任台「文策院董事」 將於6月底上任

林志玲傳接任台「文策院董事」 將於6月底上任
1句話得罪網友？蕭薔與昔日死對頭林志玲同陷親中風波

1句話得罪網友？蕭薔與昔日死對頭林志玲同陷親中風波

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

2026-05-17 08:56
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
尊龍在「末代皇帝」中一場身穿白色時尚運動服打網球的戲令人驚豔，尊龍透露當時幾乎是「素顏上陣」。圖／甲上娛樂提供

「亞洲第一美男」素顏上陣自帶妝感 陳沖讚：想一看再看

2026-05-14 13:58

超人氣

更多 >
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」
她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元