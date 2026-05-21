周杰倫極光回憶告白昆凌 「畫面不寫首歌，說不過去」

周杰倫日前在IG曬出加油站帥照，手臂肌肉線條意外成為粉絲熱議焦點。（圖／杰威爾提供）

在充滿愛意的5月20日這天，樂壇天王周杰倫 為全球樂迷送上一份極致浪漫的節日禮物，最新MV「七月的極光」 已經上架，日前周杰倫在IG預告最新MV要來了，同時曝光他在加油站前的照片，手臂的肌肉線條瞬間讓粉絲激動不已，還聯想起他在「頭文字D」裡的帥氣模樣。

這首歌是周杰倫攜手黃金搭檔方文山的詞曲作品，方文山的歌詞以盛夏公路與粉色極光交織出的浪漫圖景，猶如一幅印象派油畫。整首歌的歌詞溫暖且細膩，將加油站、地圖、引擎聲...這些屬於公路旅行的元素，與極光夢幻的美巧妙結合。這首「七月的極光」不僅是周杰倫用旋律記錄的生活點滴，更是他將家庭回憶轉化為音樂藝術的誠意之作。

提及「七月的極光」的創作靈感，時間要回溯到前年與去年周杰倫在IG上分享的極光足跡。前年周杰倫親自駕車帶著老婆小孩，在旅途中幸運目睹了粉色極光與璀璨流星同時劃過夜空的震撼畫面，當時他深受感動，在IG上寫下：「這個畫面我如果不寫首歌，有點說不過去！對吧？」

這個浪漫的承諾兌現，他將當時的幸福感融入創作之中，方文山用細膩帶有詩意的歌詞，將「追尋幸福極光」的旅程，勾勒成一幅現實與夢幻交織的音樂畫作。方文山說：「在7月看到極光的機率很少、很特別，就像追尋到可貴的愛情一樣幸運！『七月的極光』象徵著愛情裡的甜蜜與所有美好。」方文山還透露「所有的願望我都留給你許，我知道我會在你的願望裡。」

這兩句歌詞的想法是來自周杰倫，當時他還在貼文豬ㄥ標註hannah，表示他跟方文山說，當流星劃過天際的時候，大家都會許願，他覺得其實不用兩個人都許願，最好的願望就留給身邊愛的人許就好了。

MV以公路為主要風景，周杰倫駕駛著復古經典車馳騁在墨爾本郊區遼闊的公路上，將一望無際的公路風光盡收眼底，沿途的向日葵花海、「12門徒石」的壯麗景色也令人印象深刻，整支MV充滿了公路電影的自由感與追尋幸福的浪漫情懷，是周杰倫獻給所有歌迷最真摯的520告白。

周杰倫新MV遠赴墨爾本取景，以公路旅行結合極光元素，打造滿滿電影感。（圖／杰威爾提供）

周杰倫520推出新歌「七月的極光」。（圖／杰威爾提供）