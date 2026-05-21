歌手第一人…吳青峰獲政大傑出校友 創作紓解課業壓力

吳青峰成為母校政大的2026年度傑出校友。（圖／BAZAAR ART時尚芭莎藝術提供）

吳青峰前年被文聖國小選為傑出校友，今再度獲得殊榮，成為母校政大的2026年度傑出校友，含所屬蘇打綠共在金曲獎拿過最佳華語男歌手、作詞人、樂團等6項大獎，政大校方盛讚他是金曲獎滿貫音樂人，即便面對創作心血遭逢巨大風波，仍始終堅持為公平正義發聲，鼓勵無數新生代的音樂人。

吳青峰成為母校政大創校以來首位以「歌手」身分獲此殊榮的校友，他當年在校主修中文系、雙主修廣告系以及輔修企管與教育系，大三課業忙到翻天，創作反而成為壓力的出口，意外創作出人生最多的歌曲數量。文筆好的他獲獎無數，政大校方推崇他擅長將古典意象與現代語感揉進流行音樂，且包辦詞、曲的「遲到千年」曾獲選為國中修辭學教材，吳青峰形容中文系像水，「沒有固定型態，卻因此能隨容器成為任何形狀，是形塑我非常重要的一段」。

他相信熱忱會替創作帶來無可取代的音色，鼓勵大家記住內心那股熱血，別讓痛苦或是傷痛消滅熱忱。談及獲選殊榮的心情，吳青峰感念表示：「我常在行進的過程中寫歌，在政大四處流動的角落都有作品誕生。在人生至今日日改變形狀的淤積地上，我常想起那樣的時光，像隱形的錨，然後再次流動。謝謝那幾年在政大發生的一切。」

而蘇打綠在4年內完成復刻專輯的大型企畫，如今進入休息期，吳青峰入圍本屆金曲獎最佳單曲製作人獎，接受「BAZAAR」封面訪問時，表示很享受在台北街頭散步的放空人生，開始重新觀察植物、昆蟲、喇叭聲，甚至貓跳上琴鍵的聲音，也發現「早上的鳥會叼著草飛來飛去，可能是在築巢」，回歸日常讓他暫時甩開光環，盡情挖掘出幕前看不到的平凡小事。