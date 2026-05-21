女兒出國念書被解讀「看不起台灣學校」 賈永婕斥混淆視聽

賈永婕遭出征「看不起台灣學校？」，她本人二度發聲澄清，要外界不要混淆視聽。（本報資料照片）

台北101董事長賈永婕 之前接受邰智源訪問，當談到台灣認同的問題，她當場脫口一句話「如果不愛台灣，那就不要待在這裡！」引發外界熱議。近日當網友在臉書留言問起送大女兒安安去美國留學，是否看不起台灣學校，賈永婕親回覆「是的就是去國外念書留學」，這立刻引發爭議，之後賈永婕發文澄清。

「噓！星聞」報導，賈永婕日前在社群發文時就談到，她與先生都是曾經在國外念書、生活過，因此更知道台灣有多珍貴，她很珍惜這片土地的自由與溫暖，也珍惜身為台灣人的驕傲，也希望大家「一起守護這片美好的土地，一起為台灣喝采。一起理直氣壯地愛台灣」。

對於所謂的「看不起台灣學校」爭議，賈永婕又再發文澄清「把孩子送出國求學，直接解讀成『看不起台灣的學校』，這太惡意。」請大家不要混淆視聽。

她表示「是的我的女兒在美國念書，這是事實，從不需要迴避」，接著就談到尊重每個家庭不同的選擇，每個孩子都有適合自己的道路，不同的選擇，沒有高低。最後賈永婕更認為這件事「不該曲解成對這片土地的不認同」。