我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

她帶蛋糕餐廳慶生 結帳才知這服務費竟要110美元

SpaceX挑戰史上最大IPO 文件解密：星鏈營收狂飆、AI部門慘虧

狄鶯救孫安佐花近百萬美元 從小富養驚人成本曝

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
狄鶯曾與孫安佐一起上料理節目。(衛視中文台提供)
狄鶯曾與孫安佐一起上料理節目。(衛視中文台提供)

藝人孫安佐日前因在Instagram上傳自製「火箭槍」影片，引發警方關注，16日遭帶回偵辦，並因涉嫌5項罪名遭士林地方法院裁定羈押禁見，而愛子心切的母親狄鶯第一時間替兒子抱屈的發言，也在網路上引發兩極討論。

在孫安佐遭逮前一晚，狄鶯曾於直播中替兒子喊冤，強調兒子只是對相關裝置有興趣，「那是可以殺蜜蜂的火焰噴射器，對國家有貢獻」，更認為孫安佐多年來始終遭到誤解，「他從10年前講了一句玩笑話後，就成了唯一受害者。」

她也透露，其實孫安佐國中時就曾接觸火焰噴射器，當時還是夫妻倆陪同一起研究，認為兒子只是擁有特殊天分，「至少他沒傷人啊。」相關言論曝光後，立刻掀起大量討論。

狄鶯過去就以「超級寵兒子」聞名演藝圈。資深媒體人許聖梅先前在節目中透露，孫安佐是狄鶯歷經3次人工受孕後，好不容易在37歲高齡生下的獨子，因此從小被夫妻倆視若珍寶。

許聖梅指出，狄鶯對兒子的照顧幾乎到了無微不至的程度，不僅會坐在旁邊盯著孫安佐吃飯長達7小時，還會仔細計算每餐營養與熱量攝取，甚至曾因兒子去同學家只吃稀飯，而擔心營養不夠當場動怒。

除了生活照料，夫妻倆在教育上也砸下驚人開銷。孫安佐從小學到國中皆就讀知名私立學校，每年學費高達數十萬元（台幣，下同），之後赴美念高中，短短數月更燒掉近200萬元（約6.3萬美元）。

而真正讓孫家財務壓力暴增的，則是孫安佐過去多次涉法事件。許聖梅透露，當年孫安佐在美國捲入恐攻威脅案，遭羈押長達238天，孫鵬與狄鶯不僅全面停工赴美奔波，還花費大筆律師費與相關開銷，保守估計至少燒掉3000萬（約94萬美元）元，當時甚至一度傳出夫妻倆賣房籌錢救子。

沒想到返台後，孫安佐仍接連捲入風波，不只歷經長達4年的訴訟官司，期間還曾遭網紅黃琪詐騙19萬元（約6000美元）。如今再因自製火焰裝置事件遭羈押禁見，也讓外界關注孫鵬夫妻恐怕又將面臨新一波龐大壓力與支出。

孫安佐

上一則

阿Sa房產高達千萬美元 認了已立好遺囑「遺照拒絕用黑白」

延伸閱讀

孫安佐玩火遭羈押狄鶯失聯 孫鵬扛家變心痛發聲了

孫安佐玩火遭羈押狄鶯失聯 孫鵬扛家變心痛發聲了
孫安佐高調測試自製火焰槍被捕 狄鶯：兒子只是興趣

孫安佐高調測試自製火焰槍被捕 狄鶯：兒子只是興趣
狄鶯崩潰哭喊「都我的錯」 孫安佐國中就玩火 心疼護兒：他是天才

狄鶯崩潰哭喊「都我的錯」 孫安佐國中就玩火 心疼護兒：他是天才
狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

2026-05-17 08:56
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
尊龍在「末代皇帝」中一場身穿白色時尚運動服打網球的戲令人驚豔，尊龍透露當時幾乎是「素顏上陣」。圖／甲上娛樂提供

「亞洲第一美男」素顏上陣自帶妝感 陳沖讚：想一看再看

2026-05-14 13:58

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份

打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」