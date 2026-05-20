狄鶯救孫安佐花近百萬美元 從小富養驚人成本曝

狄鶯曾與孫安佐一起上料理節目。(衛視中文台提供)

藝人孫安佐 日前因在Instagram上傳自製「火箭槍」影片，引發警方關注，16日遭帶回偵辦，並因涉嫌5項罪名遭士林地方法院裁定羈押禁見，而愛子心切的母親狄鶯第一時間替兒子抱屈的發言，也在網路上引發兩極討論。

在孫安佐遭逮前一晚，狄鶯曾於直播中替兒子喊冤，強調兒子只是對相關裝置有興趣，「那是可以殺蜜蜂的火焰噴射器，對國家有貢獻」，更認為孫安佐多年來始終遭到誤解，「他從10年前講了一句玩笑話後，就成了唯一受害者。」

她也透露，其實孫安佐國中時就曾接觸火焰噴射器，當時還是夫妻倆陪同一起研究，認為兒子只是擁有特殊天分，「至少他沒傷人啊。」相關言論曝光後，立刻掀起大量討論。

狄鶯過去就以「超級寵兒子」聞名演藝圈。資深媒體人許聖梅先前在節目中透露，孫安佐是狄鶯歷經3次人工受孕後，好不容易在37歲高齡生下的獨子，因此從小被夫妻倆視若珍寶。

許聖梅指出，狄鶯對兒子的照顧幾乎到了無微不至的程度，不僅會坐在旁邊盯著孫安佐吃飯長達7小時，還會仔細計算每餐營養與熱量攝取，甚至曾因兒子去同學家只吃稀飯，而擔心營養不夠當場動怒。

除了生活照料，夫妻倆在教育上也砸下驚人開銷。孫安佐從小學到國中皆就讀知名私立學校，每年學費高達數十萬元（台幣，下同），之後赴美念高中，短短數月更燒掉近200萬元（約6.3萬美元）。

而真正讓孫家財務壓力暴增的，則是孫安佐過去多次涉法事件。許聖梅透露，當年孫安佐在美國捲入恐攻威脅案，遭羈押長達238天，孫鵬與狄鶯不僅全面停工赴美奔波，還花費大筆律師費與相關開銷，保守估計至少燒掉3000萬（約94萬美元）元，當時甚至一度傳出夫妻倆賣房籌錢救子。

沒想到返台後，孫安佐仍接連捲入風波，不只歷經長達4年的訴訟官司，期間還曾遭網紅黃琪詐騙19萬元（約6000美元）。如今再因自製火焰裝置事件遭羈押禁見，也讓外界關注孫鵬夫妻恐怕又將面臨新一波龐大壓力與支出。