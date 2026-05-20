42歲張孝全體會中年危機 坦言曾有低潮期

張孝全演藝生涯曾陷低潮。（圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供）

台灣演員張孝全出道20多年，在演員的這條路上，總是專注完成每一次的拍攝任務，直到主演影集「欠妳的那場婚禮」期間，近乎靈魂拷問的台詞，才讓他開始反思自身狀態，「演出這個劇本，讓我提早體會什麼叫做中年危機。」

接受雜誌訪問時，張孝全提到拍攝「欠妳的那場婚禮」，他表示就專業演員的素養而論，本不該把角色的狀態和私生活混在一起，但劇中角色的年紀與自己相仿，讓他無法不直面那些可能隨不同人生階段進逼而來的議題，他說：「讓我特別有感的就是『人不會一直待在高處』這件事，我們總有一天要開始要往下走，得學著如何面對這件事情，然後找到自處的方式。」

20幾歲時，張孝全一度有過到國外念書的想法，希望擁有不同的生活體驗，他為此還認真地準備了一陣子，卻因陸續收到一些自己特別喜愛的演出邀請，只能讓計畫停擺。回顧這一段往事，至今想來是否有些遺憾？他豁達地聳聳肩答道：「人生本來就充滿各種想像，不見得每一個想法都能被完成。」

多次獲金馬、金鐘等獎項提名，也拿過台北電影獎男主角獎，張孝全演技有目共睹，但他不諱言自己曾經歷過一段低潮期，當時的挫敗常常來自期待與實際成果的落差，他說：「有時候覺得自己已經非常盡力，甚至超出平日的極限，當然會期待不一樣的反饋，但有時候外界反應就是平平。」早年他會將問題歸咎於環境，經過歷練後，他反向看顧自己內心，「努力和收穫不一定成正比，後來我發現改變自己的心態，也會改變自己看待外在世界的感受。我覺得人心都有太多的小小空洞，需要好好花時間和自己相處。」