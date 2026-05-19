暌違10年重返棚內錄影 庹宗康移居關島近況曝光「錢快不夠用」

庹宗康長達10年都沒再進棚錄影。(東森綜合台提供)

東森綜合台「小姐不熙娣」最新一集以「他們都住國外了？明星移居異鄉甘苦談。」為題，邀請重量級嘉賓庹宗康、高山峰、楊皓如，跨海暢聊移民定居異鄉的真實血淚與苦樂，庹宗康被主持人小S 吐槽看起來不快樂，庹宗康幽默自嘲「錢快不夠用」，笑翻全場，

綜藝大哥庹宗康暌違10年再度重返棚內錄影，坦言自己是為了陪伴小孩讀書才決定移民關島。他透露，當初原以為簡單登記就能讓孩子就讀當地小學，沒想到心儀的學校竟然全部滿額，在與原本就住在關島的老婆討論後，毅然決然決定全家移居。庹宗康更笑說大自然徹底改變了孩子，原本非常怕蟲的小孩，現在反而天天擁抱大自然。

目前在關島全職陪伴家人的庹宗康，也在節目中大方曬出私下生活照。照片中他身穿簡單T恤、短褲搭配夾腳拖，散發濃濃度假風，讓小S忍不住直呼：「你現在就是在過退休的生活是不是？」庹宗康雖淡定回應「蠻快樂的」，卻立刻遭到小S毒舌吐槽：「可是你的臉看起來很不快樂耶！」

一旁的高山峰打趣說道：「康哥的臉本來一直都是這樣子，妳忘記了對不對？」笑翻全場。小S隨後敏銳追問：「會不會有一天發現錢不夠用，要回台灣工作？」庹宗康則幽默自嘲：「應該快要了！」引來眾人大笑。