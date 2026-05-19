五月天阿信爆祕婚 相信音樂：不實消息

五月天阿信被爆祕婚。(取材自臉書)

50歲的五月天 主唱阿信是團內唯一未婚的團員，跟助理「表妹」的緋聞傳了數年，如今被爆雙方低調祕婚。網友在threads爆料阿信隱婚，並出示阿信保險表單上寫著受益人為洪琬棋，即是助理「表妹」，關係欄位顯示妻子，對此，阿信所屬相信音樂回應：「假的」。

阿信唯一承認過的女友只有蛋蛋妹，雙方從大學時期開始交往，低調煲愛超過14年，不過2014年被爆「名草」易主，阿信反而跟助理「表妹（小奇）」過從甚密，兩人在夜市夾娃娃、逛百貨超市，全程都是阿信接送，但當時五月天所屬相信音樂否認戀情，只說助理跟在老闆身邊很正常。

隔年阿信被爆跟表妹同遊東京，在大街上親密搭肩，被民眾認出後快閃離去，不改低調個性。同年底周刊報導阿信跟表妹早已同居兩年，且團員均已知情，又遭公司否認稱是謠言。只是阿信跟表妹頻被目擊於公於私都黏踢踢，四年前為了接送表妹，寧願冒著被拖吊的風險，在路旁守候一小時，足見他對另一半的疼愛之情。

阿信跟表妹低調相知相惜多年，現被網友爆料兩年前經由周杰倫 介紹，在香港購買200萬美金高額保單，受益人就是妻子洪琬棋（表妹），引發網友熱議。對於阿信是否低調祕婚？五月天所屬的相信音樂回應：「不實消息，謝謝關心。」