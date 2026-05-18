徐若瑄認了靈異體質 親揭曾在東京莫名歪頭2年「靠手掰正」

徐若瑄暢談創作心情。（圖／三立提供）

Vivian徐若瑄 日前受邀上小禎、黃嘉千 與黃鐙輝主持的訪談節目「坐吧！聊聊」，出道36年的她，罕見敞開心房，深聊一路走來的生命歷程。徐若瑄透露小學六年就念了五所學校，成長過程中搬家超過60次，媽媽從不多解釋搬家的原因，也讓她從小就習慣漂泊生活。直到現在工作滿檔、經常飛來飛去，有時一覺醒來沒看到兒子睡在身旁，都會瞬間驚醒，「恍然不知身處何地」。

14歲便開始扛起家計的徐若瑄坦言自己珍惜每一次機會。當年參加「TV新秀爭霸戰」選拔，其他參賽者不是科班出身、就是專業舞者，只有她是剛從台中北上、國中畢業的小女生，而參賽原因竟相當單純，「因為第一名有摩托車。」

她還回憶當年比賽演唱楊林的「分手的話」，之後加入少女隊，卻僅短短兩年就解散。後來日本公司找她赴日發展，不會日文的她只花一周就出發前往異鄉，沒想到到了日本後，日文都還沒學好，公司竟又安排她先到南韓發專輯。

徐若瑄坦言，那段異鄉打拚的日子從不因工作辛苦落淚，「都是因為想家哭」。她也感性表示：「後來我發現，不停下來，才是我的安全感。」21歲時，她就靠自己能力買下人生第一棟房子送給家人，成為全家的依靠。

除了演藝事業，徐若瑄在音樂創作上的成績同樣驚人。製作單位用心地將她多年的作品製成作品牆，多年累積歷歷在目。她也特地帶著當年創作手稿上節目，其中許多歌詞甚至是在飛機上完成，連嘔吐袋都成了靈感筆記本。黃鐙輝看到後忍不住驚呼：「這些根本可以放博物館了吧！」

徐若瑄談及，曾受邀為周杰倫、方大同、閻奕格、楊丞琳、王心凌等知名歌手撰寫歌詞，驚人創作量讓現場佩服不已。在長達36年的演藝生涯中，她笑說自己其實最擅長唱閩南語歌，也納悶至今怎麼都沒人找她演閩南語劇。

不過近年她接演不少恐怖、靈異題材作品，也首度公開自己有靈異體質。她表示曾在東京生活時，有長達兩年的時間頭會莫名歪向同一邊，還得用手硬掰回來扶正，期間身體狀況也不斷出問題，讓她印象深刻。

而提到電影「孤味」當監製，徐若瑄透露當初導演找上門時，因為故事與自己家庭背景太過相似，還特地把姊姊與弟弟一起找來聽導演說故事，結果三姊弟當場哭成一團。尤其片中的「蔡阿姨」角色，更讓她聯想到父親晚年身旁的重要女性，「我們家也真的有一位蔡阿姨。」

她感性表示，父親過世時，媽媽甚至請蔡阿姨坐在家屬區，感謝對方陪伴、照顧爸爸走完人生最後一段路，「沒有人能24小時照顧一個人，很慶幸爸爸最後身邊有一個深愛他的女人。」