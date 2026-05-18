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林心如曝霍建華男人本色：不做臉、不醫美 一塊肥皂洗全身

記者陳慧貞／綜合報導
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林心如曝老公霍建華不愛保養的秘密。（記者沈昱嘉／攝影）
林心如曝老公霍建華不愛保養的秘密。（記者沈昱嘉／攝影）

林心如、鳳小岳影集「華燈初上」組合再度合體，2人以品牌大使身分出席醫美保養記者會，現代人重視保養不分男女，林心如透露平日不工作時會盡量素顏，保持膚質透亮，但老公霍建華卻不愛保養，笑說：「他怕麻煩，連做臉都沒有過，可能洗完臉擦化妝水、乳液，是那種一塊肥皂洗全身的那種。」

46歲霍建華超級直男保養法，林心如聲稱老公「連做臉都沒有過」，平常她會將手邊的保養品推薦給霍建華，但獲得的答案總是嘴巴講「好、好」，事後卻發現她介紹的瓶罐「沒動過」。隨著年紀增長，臉上難免有細紋，林心如笑說也曾勸過老公去醫美「處理一下」，但霍建華總回：「沒關係，我不在意！」直言：「他比較Man一點，但畢竟是演員嘛，還是需要有一個最好的狀態呈現給觀眾，所以我會柔性地勸導他去做一下電波，如果他願意的話。」但也深知此項任務有難度，「如果他真的去做了，會頒獎給他」。

提到最新計畫，林心如籌備中的新戲預計9、10月開拍，目前先規劃暑假家族旅遊，表示自己「還在想」，「不知道去遠一點還是近一點的地方，還沒有想好」一邊又感嘆起暑假過後要進入如火如荼的拍戲行程中，大嘆「要上班」，說著還轉頭問鳳小岳暑假有何計畫？鳳小岳則稱接下來有三部戲要拍，應該沒時間陪家人過暑假。

林心如

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