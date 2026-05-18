坎城影展重映台片「魯冰花」 李屏賓話當年：期待大家能抗拒宿命

數位修復版本的經典國片「魯冰花」，入選第79屆坎城影展「經典單元」。推動修復的國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁（右），與該片攝影師李屏賓（左），在首映前於坎城接受專訪。(中央社)

台灣電影「魯冰花」入選坎城影展 經典單元，以全新數位修復版本在坎城全球首映，推動修復的國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁、該片攝影師李屏賓接受中央社專訪，回憶1989年「台灣新電影」在世界造成旋風之際，較商業導向的導演楊立國，如何打造出魯冰花這部國民電影。

褚明仁表示，修復與再上映經典電影，不是為了懷舊，而是「讓新的世代透過電影，了解我們的過去，因為唯有認識你的土地，你才會去愛它。」

老少咸宜、深植人心 魯冰花前進坎城

談及魯冰花再次修復並入選坎城影展，褚明仁表示，影視聽中心曾在3年前舉辦「我最愛的臺灣電影：劇情長片」票選活動，很意外1989年上映的「魯冰花」竟榮獲第一，而其他9名都是2000年後的電影作品。

他說，魯冰花的觀眾群擴及各年齡層，堪稱「國民電影」，且魯冰花自誕生以來，電視台頻頻重播，校園時常放映，其價值已提升至台灣的集體記憶，本次能夠被坎城影展認可，再次重生，對台灣電影的修復、保存、推廣是非常大的興奮劑。

當得知「魯冰花」將在坎城以全新修復面貌首映時，褚明仁說他立刻想到片尾曲將在國際觀眾前傳唱，覺得感動不已。

映前尚未看過修復版本的李屏賓，則好奇修復畫面在大螢幕上的表現。然而他也感嘆每部電影其實都有自己的命運，「魯冰花」在休息這麼多年後又重生，這也代表了電影的魅力。

國影中心董事長褚明仁與攝影大師李屏賓於第79屆坎城影展，準備出席17日「魯冰花」於坎城經典單元的首映。圖攝於5月14日、坎城影展市場展中的台灣館。(中央社)

台灣新電影在世界掀起浪潮 「魯冰花」從商業出發

李屏賓回憶1989年時，他已拍攝了侯孝賢的「戀戀風塵」、「童年往事」、王童的「策馬入林」、「稻草人」等「台灣新電影」。當他在香港工作的某天清晨，吳念真在一間咖啡店裡跟他說了一遍「魯冰花」的劇本時，他便答應拍攝了。

他表示，當時的他與侯孝賢正希望「改革光影」，因為過去台灣電影的打光方式太飽滿，缺少生活的味道，於是他以減少1/10的打光量、甚至不打光、但是控制光的方式，以自然光呈現時間感與年代感，此方法也應用在「魯冰花」的拍攝上。

褚明仁1989年剛退伍在民生報當電影記者，他說，彼時台灣以侯孝賢、楊德昌、蔡明亮、李安等，創造「台灣新電影」在世界輝煌的10年。

「我覺得那時候的台灣電影，連現在的韓國電影都要看它的車尾燈。當時世界三大影展如坎城、柏林、威尼斯的選片人，還要特別飛來台灣，因為如果沒有選到「台灣新電影」，還會有點沒面子呢。」

褚明仁補充，1989年時，「悲情城市」的導演侯孝賢、「魯冰花」的導演楊立國，皆入圍金馬獎最佳導演。褚明仁還記得當年他採訪楊導時，意氣風發的楊導正想透過「魯冰花」做創作上的突破。

李屏賓補充，他與楊立國導演曾合作過兩部電影，楊導的風格與台灣新電影不同，較為傳統及商業。

他表示，拍攝「魯冰花」時，楊導從傳統商業電影的「標準表演」去調整，結合台灣新電影所追求的「不演」，戲中靈魂小演員在他們的機動互動下，保留自然的表演空間，電影「魯冰花」便誕生了。

如母親溫柔不畏宿命 「魯冰花」展開重生

褚明仁說，「魯冰花」的劇本改編自鍾肇政同名小說，他是台灣文學之母；「魯冰花」是代表客家母親的花。坎城每年固定於5月中旬舉辦，他與往年一樣，總是在母親節過後的週一，準備從台灣搭飛機來坎城，這些微妙連結令人觸動。

褚明仁表示，「魯冰花」在坎城首映後，將會回台灣進行商業放映。他很期待能再次有楊立國導演的消息，很想知道他的心境。

褚明仁強調，「台灣新電影」是台灣電影在國際揚名的一個分支，但其實台灣電影類型浩瀚多樣，例如像「魯冰花」的國民電影風格，在1989年如平行時空般存在，仍有許多導演像楊立國般，不放棄面對市場，追求老少咸宜。

褚明仁說，「魯冰花」在坎城首映的門票已在映前售罄，許多國際片商也正要與他們洽談，他希望藉由推廣台灣經典電影，讓全球更認識台灣。

李屏賓說，電影講「魯冰花」這種花，是為了當肥料而存在，就像很多人一輩子像是為了陪襯別人而存在。電影在故事中期待大家能抗拒宿命，無論結果為何，其過程本身就是一種精神。而如今，「魯冰花」重生了。