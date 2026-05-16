孫安佐頻惹事 網友反觀另一名曾出事星二代：他變成負責任的男人了

狄鶯（左起）和孫鵬與孫安佐。（取材自臉書）

狄鶯和孫鵬獨生子孫安佐 日前因在河堤試驗「火焰噴射槍」遭警方拘提，昨晚檢方認定孫安佐涉犯違反「槍砲彈藥刀械管制條例」等罪，向法院聲請羈押禁見，狄鶯在愛子遭逮捕前開直播痛哭護兒，畫面曝光後，引發網友熱烈討論，認為比起孫安佐，也上過社會新聞的余祥銓簡直是清流，尤其經歷過姊姊余苑綺罹癌，余祥銓明顯成熟許多。

有網友在Threads發文，對於狄鶯在直播中認為「孫安佐是天才、中研院應該吸收他」的言論不以為然，點評「你有個有錢的爸有名的媽，一樣可以歪七扭八。家裡有資源如人生開了掛，但你依然成為笑話」，並附上孫安佐、余祥銓、鹿希派和歐陽妮妮三姊妹等星二代的照片，但大部分網友都替余祥銓抱不平，認為余祥銓不該和孫安佐混為一談。

余祥銓年輕時爭議不斷，也曾被視為麻煩人物，不過這幾年他歷經爸爸余天從政、姊姊余苑綺罹癌過世、結婚生女，網友肯定他長大不少：「以前也不喜歡他，後來他真的長大了」、「余祥銓真的變成一個負責任的男人了」、「余祥銓真的也沒做什麼不是嗎？孫家那位比較可怕吧」、「我也覺得他不該被歸類成那一類人」，還有網友讚他是「星二代天花板」，和孫安佐早就不同檔次。