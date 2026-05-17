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動力火車台上放閃 尤秋興甜唱求婚曲告白老婆

記者梅衍儂／綜合報導
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動力火車在台北小巨蛋開唱熱力十足。（記者林士傑／攝影）
動力火車在台北小巨蛋開唱熱力十足。（記者林士傑／攝影）

動力火車台北小巨蛋一連三天演唱會以工業風的「鋼鐵城市」為造型，顏志琳與尤秋興鋼鐵外表下有柔軟的心，此次安排了solo演出，顏志琳演唱「我若不曾愛過你」，尤秋興則是「還隱隱作痛」，以及求婚歌曲「二月」，他笑說：「這是寫給我老婆的，雖然我們唱這麼多悲慘的歌，但愛情還是可以信任的。」

3天的歌單略有變化，第二天他們特別選唱與告五人合唱的「我不該哭」，現場歌迷反應熱烈，還以為告五人是嘉賓，但告五人也有演唱會。尤秋興唱之前連忙表示，怕大家都在等待，他要先講：「告五人不在這裡，只有告二人（指自己和顏）。」

其實他們真正的嘉賓是派偉俊，派偉俊一接到邀約非常激動，他特地選了動力火車的「我很好騙」來合唱。事實上動力火車出道時，派偉俊都還沒出生，雙方跨世代合作，派偉俊直呼能跟資深歌手同台非常榮幸。

此次鋼鐵舞台斥資台幣8000萬（約253萬美元），尤秋興幽默表示：「這花了很多錢，各位朋友如果喜歡的話，我們唱完可以帶幾根回去。」顏志琳笑說 ：「聽說這些錢可以養2個部落的人一輩子。」尤秋興也笑稱可以拿來「造橋鋪路」。

顏志琳的小女兒顏若霏擔任此次演唱會和音，她一登場自我介紹是「尤若霏」，尤秋興笑說：「從小看她長大，我埋怨她為什麼一定要叫顏若霏，她說她可以叫尤若霏啊！」隨後問她：「你為什麼可以幫我們和聲啊？你有什麼本事？」事實上，她繼承爸爸的好歌喉，這次特地隨父學習，帶來西洋歌手艾希莉雅的「Here」，相當有大將之風。

尤秋興說，從小就以為顏志琳是全台灣最會唱歌的歌手，沒想到顏若霏比他還厲害。顏志琳雖然有點不好意思，但表情看得出非常以女兒為傲，還不忘叮囑女兒下台後要寫功課，笑翻台下。

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