蔡依林不藏了 親揭孫燕姿私下「真面目」

孫燕姿為粉絲送上多首金曲。（圖／Make Music提供）

孫燕姿去年展開「就在日落以後」巡演，一路唱進上海、高雄、香港 等地，16日晚移師台北大巨蛋，哽咽表示：「台北是第一個擁抱我的城市，在這裡從沒有人認識我，到五分埔到處都在播『綠光』。」為此她不計成本升級4大彩蛋，搭乘「漂浮群島」環場車深入觀眾席，貼近每位歌迷隔空送上擁抱。

除了使用超過6千片LED屏幕，孫燕姿在舞台上方新增超巨幅天幕SKY LED、6條長30米的燈光結構，並在B2層增加整圈的環場燈，合計使用1500顆電腦燈，搭配台北場專屬的彩帶以及紙花，營造日落到星空的宇宙史詩感。團隊也使用8台專業投影機，採用法國進口的Analog Way RS6+ 視訊切換器，搭配Disguise VX4高階視覺播放器，增加視覺的層次感與豐富度。

「漂浮群島」環場車則以日晷為造型設計，孫燕姿搭著繞場帶來「遇見」、「開始懂了」、「很好」、「我懷念的」等金曲，全場觀眾跟著大聲合唱，讓她相當滿意。

來到最後一個篇章「人物」，VCR中可見陪著孫燕姿工作的夥伴真心告白，還有星友驚喜客串，蔡依林 提到以前有次到新加坡工作，跟著她一起玩彈跳床，「看到她滿場飛，感覺她比較像是在玩樂的小孩，我連跳都跳不起來，因為我怕腳踝拐到、覺得姿勢很醜」；林俊傑則表達謝意，是孫燕姿的鼓勵給了他力量跟信心，彼此一路走來惺惺相惜。

而孫燕姿平常靠香蕉補充能量，台北站周邊新品除了漁夫帽，還有充滿特色的香蕉限定小物包，引發粉絲搶購，2天吸引8萬人進場同歡，票房吸金3.5億台幣。

孫燕姿(左)與蔡依林同為天后，私交甚篤 。（本報資料照片）