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孫燕姿大巨蛋開唱 蔡依林爆料趣事 林俊傑也相挺

記者林士傑／綜合報導
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孫燕姿帶來首首金曲，讓大巨蛋成為大型KTV。（圖／Make Music提供）
孫燕姿帶來首首金曲，讓大巨蛋成為大型KTV。（圖／Make Music提供）

孫燕姿去年展開「就在日落以後」巡演，一路唱進上海、高雄、香港等地，在移師台北大巨蛋時，哽咽表示：「台北是第1個擁抱我的城市，在這裡從沒有人認識我，到五分埔到處都在播『綠光』。」為此她不計成本升級4大彩蛋，搭乘「漂浮群島」環場車深入觀眾席，貼近每位歌迷隔空送上擁抱。

孫燕姿身穿酷似奶瓶刷的極光片羽裝。（圖／Make Music提供）
孫燕姿身穿酷似奶瓶刷的極光片羽裝。（圖／Make Music提供）

除了使用超過6千片LED屏幕，孫燕姿孫燕姿身穿酷似奶瓶刷的極光片羽裝，帶來「我要的幸福」開場，在舞台上方新增超巨幅天幕SKY LED、6條長30米的燈光結構，並在B2層增加整圈的環場燈，合計使用1500顆電腦燈，搭配台北場專屬的彩帶以及紙花，營造日落到星空的宇宙史詩感。團隊也使用8台專業投影機，採用法國進口的Analog Way RS6+ 視訊切換器，搭配Disguise VX4高階視覺播放器，增加視覺的層次感與豐富度。

「漂浮群島」環場車則以日晷為造型設計，孫燕姿搭著繞場帶來「遇見」、「開始懂了」、「很好」、「我懷念的」等金曲，全場觀眾跟著大聲合唱，讓她相當滿意。

來到最後一個篇章「人物」，VCR中可見陪著孫燕姿工作的夥伴真心告白，還有星友驚喜客串，蔡依林提到以前有次到新加坡工作，跟著她一起玩彈跳床，「看到她滿場飛，感覺她比較像是在玩樂的小孩，我連跳都跳不起來，因為我怕腳踝拐到、覺得姿勢很醜」；林俊傑則表達謝意，是孫燕姿的鼓勵給了他力量跟信心，彼此一路走來惺惺相惜。

孫燕姿(左)與蔡依林(右)同為天后，私交甚篤 。（本報系資料照片）
孫燕姿(左)與蔡依林(右)同為天后，私交甚篤 。（本報系資料照片）

孫燕姿首度唱進台北大巨蛋，不計成本升級4大彩蛋。（圖／Make Music提供）
孫燕姿首度唱進台北大巨蛋，不計成本升級4大彩蛋。（圖／Make Music提供）

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