金曲入圍╱不敢赴台還報名？陸歌手被挖「缺席」歷史

歌手裘德被指有一屆原本要出席金曲獎，卻突然身體不適飛回大陸。（取材自微博）

第37屆金曲獎入圍名單中，大陸歌手裘德、單依純都入圍多個獎項，甚至都各自入圍華語男、女歌手獎項，而網友則質疑，「明明不敢去台灣參加金曲獎，又要去報名參加金曲獎的意義到底是什麼？」引發熱議。

據「噓！星聞」報導，有網友留言指出「裘德有一屆原本要出席，團隊都落地了，前一刻突然說身體不適，整批團隊馬上飛回去」，那是2024年金曲獎裘德團隊抵台後，卻在頒獎典禮當天一早通知，因為裘德赴台前連續兩日參與大陸節目彩排和錄製，赴台後身體不適，急需返回大陸醫院住院檢查，因此在典禮開始前一行人就離台。其他網友就表示「那時候有社運，很多已經落地的中國入圍者都飛回去了，怕惹事上身」。

另外單依純不久前才被李榮浩爆出未獲授權就在演唱會上演唱「李白」這首歌，是嚴重侵權行為，掀起一陣負面評論，如今入圍金曲獎，有網友就分析「這次金曲獎五項提名，對她來說根本是及時雨，本來她被李榮浩強行侵權的攻擊魔法打的七暈八素，現在因為金曲獎提名，她的粉絲又支稜起來（也作支楞，挺起、撐起），開始反攻李榮浩了」。

不過有不少台灣網友認為「不來的人真的不需要報名」，也有部分網友認為「既然規則允許他們報名、評審賦予他們提名，路人跑來質疑這件事不就剛好體現出什麼是『格局』」、「回歸純粹的音樂，音樂人都會想獲得獎項的肯定吧！」、「代表金曲還是華語樂壇最有公信力的音樂典禮」。