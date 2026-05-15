我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫嵐突住進加護病房 經紀人證實：高燒不退

結束訪中返美 王毅送機 川普：達成「非常棒」協議

金曲入圍╱不敢赴台還報名？陸歌手被挖「缺席」歷史

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歌手裘德被指有一屆原本要出席金曲獎，卻突然身體不適飛回大陸。（取材自微博）
歌手裘德被指有一屆原本要出席金曲獎，卻突然身體不適飛回大陸。（取材自微博）

第37屆金曲獎入圍名單中，大陸歌手裘德、單依純都入圍多個獎項，甚至都各自入圍華語男、女歌手獎項，而網友則質疑，「明明不敢去台灣參加金曲獎，又要去報名參加金曲獎的意義到底是什麼？」引發熱議。

據「噓！星聞」報導，有網友留言指出「裘德有一屆原本要出席，團隊都落地了，前一刻突然說身體不適，整批團隊馬上飛回去」，那是2024年金曲獎裘德團隊抵台後，卻在頒獎典禮當天一早通知，因為裘德赴台前連續兩日參與大陸節目彩排和錄製，赴台後身體不適，急需返回大陸醫院住院檢查，因此在典禮開始前一行人就離台。其他網友就表示「那時候有社運，很多已經落地的中國入圍者都飛回去了，怕惹事上身」。

另外單依純不久前才被李榮浩爆出未獲授權就在演唱會上演唱「李白」這首歌，是嚴重侵權行為，掀起一陣負面評論，如今入圍金曲獎，有網友就分析「這次金曲獎五項提名，對她來說根本是及時雨，本來她被李榮浩強行侵權的攻擊魔法打的七暈八素，現在因為金曲獎提名，她的粉絲又支稜起來（也作支楞，挺起、撐起），開始反攻李榮浩了」。

不過有不少台灣網友認為「不來的人真的不需要報名」，也有部分網友認為「既然規則允許他們報名、評審賦予他們提名，路人跑來質疑這件事不就剛好體現出什麼是『格局』」、「回歸純粹的音樂，音樂人都會想獲得獎項的肯定吧！」、「代表金曲還是華語樂壇最有公信力的音樂典禮」。

單依純不久前被李榮浩爆出侵權行為。（取材自微博）
單依純不久前被李榮浩爆出侵權行為。（取材自微博）

上一則

笑看過往… 60歲姚黛瑋走過憂鬱這一關 愛死「檳榔姐妹花」

下一則

金曲入圍╱拚華語專輯獎 蔡依林「Pleasure」被質疑英文過多

延伸閱讀

蔡依林入圍9獎爭金曲歌后 樂喊繼續活潑誠實創作

蔡依林入圍9獎爭金曲歌后 樂喊繼續活潑誠實創作
蔡依林金曲獎入圍9項 黃韻玲：她一定很孤單

蔡依林金曲獎入圍9項 黃韻玲：她一定很孤單
單依純魔改李榮浩「李白」被罵翻 今年要和蔡依林角逐金曲歌后

單依純魔改李榮浩「李白」被罵翻 今年要和蔡依林角逐金曲歌后
金曲37／台語老將對新秀…人夫蕭煌奇拚搶第5座歌王

金曲37／台語老將對新秀…人夫蕭煌奇拚搶第5座歌王

熱門新聞

「末代皇帝」迎向 40 週年全新4K磅礡再臨、修復版讓「色彩覺醒」。圖／甲上娛樂提供

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

2026-05-08 12:25
江念庭重返歌壇。圖／新視紀整合行銷提供

遭未婚夫拋棄扛巨債 絕美玉女消失30年內幕曝光

2026-05-10 11:35
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
許氏家族照，依左至右為：展榮、許爸爸、許媽媽、展瑞。(圖／星展娛樂提供)

展榮展瑞憶童年 不捨母變賣嫁妝換兄弟倆的醫藥費

2026-05-07 10:27
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54

超人氣

更多 >
比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」
不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝
川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌