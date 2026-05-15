金曲入圍╱拚華語專輯獎 蔡依林「Pleasure」被質疑英文過多

蔡依林憑藉專輯「PLEASURE」入圍，卻被質疑幾乎都在唱英文。（本報資料照片）

第37屆金曲獎入圍名單公布，蔡依林 憑著專輯「Pleasure」入圍9項，不過有網友則發文質疑蔡依林的專輯中，幾乎都在唱英文，卻可以入圍最佳華語專輯獎及最佳華語女歌手，這立刻引發網友熱議。

據「噓！星聞」報導，原PO把蔡依林專輯中每首歌歌詞，全部交給AI統計中文、英文比率，統計標準中文以「漢字個數」，英文以「單詞個數」，並表示「光是把英文『按單詞個數』計算，占比就直接超過50%。考慮到英文單詞幾乎都是多音節，若按實際『演唱時長』來算，英文的比率只會更高。」

原PO利用AI統計出「Pleasure」專輯的13首曲目，有3首是全英文歌詞，其餘的歌曲有的中文詞比率高，有的則是英文詞比率高，整張專輯歌詞統計下來，中文詞占了46.12%，英文詞占53 .88%。認為既然金曲獎特意按照語言分類，而「Pleasure」的中文占比甚至低於50%，質疑是否有資格入圍最佳華語專輯。

有其他網友就解釋，金曲獎語種的判斷單位是以「首」為單位，只要6首歌的歌詞占比，華語大於其他語種即可入圍。專輯中第2首「The Divine Comedy: Purgatorio」是拉丁文，不該被列為英文，且與第十首「Hush Little Baby」都是作為Intro的曲目，並非正式演唱曲目。所以專輯應該是11首歌，其中6首的華語多於其他語種，故判斷為華語專輯。

根據「第37屆金曲獎報名須知」中明訂最佳華語專輯獎：以演唱華語流行歌曲為主，且該專輯應有曲數六首以上或音樂總長度30分鐘以上(不含伴唱版本)為全新編曲演唱之作品。

今年金曲獎評審團主席黃韻玲對於作品的中英文比率問題，也透露他們有很嚴格的資格審查，如果英文超過一半以上，那就沒有辦法被歸類為華語專輯，只要符合規範，就不影響作品參賽資格。