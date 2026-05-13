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嚴重睡眠障礙好轉 江宏恩閒不下來：可以再接戲了

記者趙大智／綜合報導
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江宏恩曾陷失眠障礙，目前危機算是解除。（記者王聰賢／攝影）
江宏恩曾陷失眠障礙，目前危機算是解除。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人江宏恩因嚴重睡眠障礙，遭醫警告「再不睡會暴斃」，今年3月閃退三立台8(台語8點檔) 「百味人生」後，經過2個月治療，目前最新情況曝光，雖然睡的時間不長，但睡眠品質已經改善，閒不下來的他笑說「可以再接戲了」。

江宏恩接拍本土劇工作量大，棚內接外景時間很早，他往往直接上工，只瞇一下又去遛狗，靠著超強意志力，完全不碰安眠藥，以免影響背劇本的記憶力，但長久下來對健康有害，辭演台8後，這段時間除了參加實境節目，靠著治療、運動配合正常作息，睡眠障礙已減輕不少，整個人狀況不錯，先前瘦了12公斤(26.46磅)，體重也未再增加。

江宏恩昔以台劇「飛龍在天」暴紅，之後重心全在本土劇，出道37年始終與金鐘獎無緣。4年前他首度跨足串流平台拍影集「如果我不曾見過太陽」，為了女兒李沐，暖爸崩潰復仇的演出令人動容，被視為敲鐘強棒。

江宏恩受訪時透露，雖然結婚8年膝下無子，沒有當爸的經驗，但為了演出李沐爸爸角色，他問遍身邊有小孩的朋友，特別是有女兒的，「唯一能管住爸爸的就是女兒，是他的天，其實每個人的反應都不一樣，但我會把那種感覺拿出來運用」。

對於李沐，江宏恩脫口就讚美：「超愛她，很聰明又可愛。後續再看她演不同角色，也是很快就抓到精髓。」其實他對整個劇組、演員都有很多驚艷，那段時間很享受。

那對金鐘獎會有期待嗎？江宏恩答得低調：「是啊，當然！看吧，不知道。」他承認8點檔是他最熟悉的場域，密集的背了就上，演完就拋掉，但影集步調慢，可以思考和觀察，對他來講是很好的學習。

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