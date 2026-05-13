遭酸「淪落教會唱歌」裘海正這樣回應獲網友大讚

裘海正面對批評，正面迎擊。（本報資料照片）

曾與方文琳、伊能靜 組成「飛鷹三姝」紅遍全台的資深歌手裘海正，自1991年嫁給嘉義養豬大戶馬文鴻後便淡出螢光幕，直到2020年才宣布復出。現年59歲的她，近年重心多投入於教會與福音歌曲，不料近日卻有網友質疑其現況，酸她「怎麼淪落在教會唱歌」，對此裘海正親自在臉書正面迎擊，展現超高情商。

據「噓！星聞」報導，裘海正在臉書上大方貼出網友的質疑：「裘海正現在怎麼『淪落』在教會唱歌呀？」對此，她感性表示，能夠「爽爽過日子」並非單憑運氣，而是源於內心的信仰與平靜。她坦言，生活難免遇到身體疾病、婚姻、親子關係、工作壓力或經濟困難，但正是信仰帶領她走過高山低谷，讓她能以「不卑不亢」的態度面對每一天。

針對網友使用的「淪落」一詞，裘海正不僅沒有動怒，反而展現幽默與大愛。她在文末特別註記（PS）：「我不只『淪落』在教會唱、我還要繼續『淪落』到安養中心、醫院、育幼院、監獄等等需要關懷與愛的地方唱喔！」

這番言論隨即引發廣大網友讚賞，紛紛留言支持：「這不是淪落，是傳遞愛」、「能在教會服事是有福氣的人」、「這才是真正的影響力」、「服事神， 是很神聖的事」、「這個是升級的概念，是神的祝福」。