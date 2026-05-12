元祖CP楊小黎合體郝劭文 再續30年情誼

演員楊小黎(左)跨界擔綱製作人，在節目「像你這道菜」找來老友郝劭文(右)敘舊，過程中除了做菜，楊小黎還製造驚喜，讓郝劭文忍不住落淚。(圖／客家電視台提供)

金鐘視后楊小黎首度擔綱製作人並主持全新節目「像你這道菜」，於每周一、二下午3點在客家電視播出。楊小黎形容這檔節目是自己「生了一年多才孵出來」的寶貝，不只一度因預算問題壓力爆棚，更意外促成演藝圈最強「回憶殺」，她親邀昔日黃金搭檔郝劭文同框，兩人從5歲合作至今、橫跨30年的情誼，也在節目中真情流露。

楊小黎坦言，只要在社群分享與郝劭文的合照，總能掀起粉絲熱烈討論，甚至被笑稱是「活化石組合」。對她而言，郝劭文更是演藝路上的重要貴人，當年她復出後首部作品就是與對方合作，還因此入圍金鐘獎，也讓她更加確定自己想繼續留在演藝圈。

雖然後來兩人多年未合作，但楊小黎對這段友情信心十足，笑說「我覺得他不會拒絕我」，果然，當時剛好人在台灣的郝劭文，僅憑一則訊息邀約便爽快答應，促成這場珍貴重逢。

不過，這次錄影對郝劭文而言其實是一場不小的心理挑戰，郝劭文自曝是個「I人」，對於久違重返螢光幕其實相當緊張，收到邀約當下，他還在「想見老朋友」與「社恐發作」之間天人交戰了2分鐘，最後還是情誼與好奇心勝出，郝劭文說：「錄影過程中，小黎貼心照顧也讓我逐漸放鬆，甚至聊到喉嚨沙啞。」他還笑說：「真的有種回到家的感覺。」

為了替老友製造驚喜，楊小黎特別邀請恩師朱延平擔任神祕嘉賓現身，突如其來的驚喜，也讓一向搞笑、理性的郝劭文當場紅了眼眶。楊小黎透露：「劭文私下其實是個相當傳統、責任感很重的人，因此看到他能在節目裡真正放鬆、開心做自己，就是身為製作人最大的成就。」

除了滿滿感動，郝劭文也說自己私下其實是「霸道大廚」性格，熱愛下廚的他，拿手菜包括韭菜烘蛋、豆乾肉絲，更把親自做菜視為待客最高誠意，但還是有自身原則就是「完全照自己的口味來」，他笑說：「客人喜不喜歡不重要，反正我自己先滿意了。」