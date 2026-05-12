我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學者撰文談中國「美國斬殺線」敘事 稱是危險情緒

NBA／詹姆斯領軍反撲白忙 湖人遭橫掃 雷霆晉西區決賽

元祖CP楊小黎合體郝劭文 再續30年情誼

記者林怡秀╱綜合報導
演員楊小黎(左)跨界擔綱製作人，在節目「像你這道菜」找來老友郝劭文(右)敘舊，過...
演員楊小黎(左)跨界擔綱製作人，在節目「像你這道菜」找來老友郝劭文(右)敘舊，過程中除了做菜，楊小黎還製造驚喜，讓郝劭文忍不住落淚。(圖／客家電視台提供)

金鐘視后楊小黎首度擔綱製作人並主持全新節目「像你這道菜」，於每周一、二下午3點在客家電視播出。楊小黎形容這檔節目是自己「生了一年多才孵出來」的寶貝，不只一度因預算問題壓力爆棚，更意外促成演藝圈最強「回憶殺」，她親邀昔日黃金搭檔郝劭文同框，兩人從5歲合作至今、橫跨30年的情誼，也在節目中真情流露。

楊小黎坦言，只要在社群分享與郝劭文的合照，總能掀起粉絲熱烈討論，甚至被笑稱是「活化石組合」。對她而言，郝劭文更是演藝路上的重要貴人，當年她復出後首部作品就是與對方合作，還因此入圍金鐘獎，也讓她更加確定自己想繼續留在演藝圈。

雖然後來兩人多年未合作，但楊小黎對這段友情信心十足，笑說「我覺得他不會拒絕我」，果然，當時剛好人在台灣的郝劭文，僅憑一則訊息邀約便爽快答應，促成這場珍貴重逢。

不過，這次錄影對郝劭文而言其實是一場不小的心理挑戰，郝劭文自曝是個「I人」，對於久違重返螢光幕其實相當緊張，收到邀約當下，他還在「想見老朋友」與「社恐發作」之間天人交戰了2分鐘，最後還是情誼與好奇心勝出，郝劭文說：「錄影過程中，小黎貼心照顧也讓我逐漸放鬆，甚至聊到喉嚨沙啞。」他還笑說：「真的有種回到家的感覺。」

為了替老友製造驚喜，楊小黎特別邀請恩師朱延平擔任神祕嘉賓現身，突如其來的驚喜，也讓一向搞笑、理性的郝劭文當場紅了眼眶。楊小黎透露：「劭文私下其實是個相當傳統、責任感很重的人，因此看到他能在節目裡真正放鬆、開心做自己，就是身為製作人最大的成就。」

除了滿滿感動，郝劭文也說自己私下其實是「霸道大廚」性格，熱愛下廚的他，拿手菜包括韭菜烘蛋、豆乾肉絲，更把親自做菜視為待客最高誠意，但還是有自身原則就是「完全照自己的口味來」，他笑說：「客人喜不喜歡不重要，反正我自己先滿意了。」

上一則

戲說從頭／張藝謀監製「主角」開播就封王 名伶傳奇吸眼球

下一則

曾背債1億台幣 「日本娃娃」周思潔熬17年還清了

延伸閱讀

艾怡良合體經紀人 親吐低潮曾長期斷聯、因得獎陷焦慮

艾怡良合體經紀人 親吐低潮曾長期斷聯、因得獎陷焦慮
楊謹華曝曾接受培訓2年 18歲時差點以女團偶像出道

楊謹華曝曾接受培訓2年 18歲時差點以女團偶像出道
觀影說劇╱前女友監製「地獄哽」 邱昊奇短片登金穗影展

觀影說劇╱前女友監製「地獄哽」 邱昊奇短片登金穗影展

楊紫見李現「現身」失控淚崩「國色芳華」戲太狠逼哭本人

楊紫見李現「現身」失控淚崩「國色芳華」戲太狠逼哭本人

熱門新聞

法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
「末代皇帝」迎向 40 週年全新4K磅礡再臨、修復版讓「色彩覺醒」。圖／甲上娛樂提供

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

2026-05-08 12:25
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
謝金燕(左)化身最美女警。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供）

最美女警藏了13年「女神」淨化抓人 中空裝辣暈全場

2026-05-04 03:30
林依晨出道多年，優質形象深植人心。（本報資料照片）

「程又青」推一把 林依晨果斷分手 前男友今淪性侵犯

2026-05-05 21:38
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？