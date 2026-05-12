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母砸菜錢逼四處試鏡 王祖賢淚揭「童年陰影」

記者陳穎╱綜合報導
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王祖賢自爆當年被媽媽帶著四處參加試鏡。(本報資料照片)
王祖賢自爆當年被媽媽帶著四處參加試鏡。(本報資料照片)

女星王祖賢淡出演藝圈多年，目前定居在加拿大。她近日在母親節分享自己踏入演藝圈的原因，其實並非出於興趣，而是媽媽一直懷抱星夢，從她小學二年級開始，就帶著她四處參加試鏡，「自己從小對演戲沒有太大熱情，但家人卻將所有期待都寄託在她身上」。

王祖賢回憶，當時家裡寧可省下生活開銷，媽媽甚至把一整個星期的買菜錢拿去替她報名試鏡，只為爭取一個演出機會。她笑說，自己小時候個性木訥，面對鏡頭總是僵在原地，試鏡時完全不敢動作，媽媽只能在旁邊不停使眼色、小聲催促：「動啊、動啊！」但她依舊表現失常，最後錯失機會。

更讓她印象深刻的是，每當試鏡失敗，回家路上媽媽總忍不住埋怨，一邊敲著她的頭、一邊念著「一個星期的買菜錢都沒了」，讓年幼的她從小便承受極大壓力，也開始覺得自己的人生似乎總是特別辛苦。

王祖賢坦言，童年幾乎都在反覆試鏡與壓力中度過，與母親之間也因此產生不少摩擦與分歧。不過既然母親替她選擇了這條路，她只能一路走下去，最終成為紅遍亞洲的一代女神。

直到淡出演藝圈、定居加拿大後，王祖賢才終於有時間重新審視自己的人生。她開始回想從小到大的經歷，也思考自己存在的意義，以及站上人生高峰後，接下來究竟該追尋什麼。她表示，這些年的沉澱讓自己慢慢學會放下執著，也對人生多了更多包容與理解。

加拿大 王祖賢

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