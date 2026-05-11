曾暴瘦剩42公斤、頻生病就醫… 王淨學會「放慢腳步」

王淨放下包袱，坦然面對自我。（圖／Bella儂儂雜誌提供）

王淨前幾年工作節奏快得令人咋舌，產出許多各具特色又能見度高的作品，從「瀑布」、「鬼才之道」、「月老」、「周處除三害」等都叫好又叫座，但曝光率太高，也引發外界不同聲音，直到前年，她決定讓自己停下來，於是她按下了暫停鍵，拋開急於證明的焦慮，開始學會對這世界說：「我沒那麼在乎。」

王淨近日登上雜誌封面人物，當網友紛紛用「到處都是王淨」來形容她的高強度曝光時，王淨坦言，當時會想要休息，很大一部分原因是因為外界的「聲音」太多了，「身邊的人會告訴你該怎麼做，網路上的人也會有各種建議。當聲音太多的時候，我就覺得不然先都不要，刻意推掉工作。」

工作選擇踩下煞車，還有一部分原因也是身心靈已發出求救訊號，她回憶起之前工作進組時，身體產生劇烈反撲，體重首度掉到42公斤，還頻繁進出醫院。她在高壓工作時不會感冒，但一放假身體的免疫力就整個崩盤，「以前接戲總想著累積經驗值、去嘗試不同人的人生，但慢慢發現，在做一個演員之前，我連『王淨是誰』我都還有點不太確定。」於是，前年那一整年的時間，她都在找尋王淨是誰。現在的她，接戲不再以累積各種作品為主，而是更渴望找到能真正感動自己、產生共鳴的角色。

過去的她，總會擔心拒絕別人會讓對方傷心，即使疲憊也會硬著頭皮赴約，去聽那些自己並不在乎的閒言碎語。但隨著心境的轉變，她越來越懂得畫出界線。「我漸漸發現，其實我並沒有我自己想像中的那麼在乎大家。誰討厭誰、誰快樂不快樂，其實都跟我沒有關係。」現在的她，能勇敢地說出「我今天累了」。她發現自己最舒服的相處模式，是去朋友家躺在沙發上，即使不說話也覺得自在。這種不再勉強自己討好世界的坦然，讓她長出了更堅韌的底氣。