12歲玥兒開通Instagram 追蹤媽媽大S藏思念

大S抱著小時候的玥兒一起彩繪。（圖／摘自大小S全球後援會）

大S（徐熙媛）去年2月在日本病逝，留下一雙兒女玥兒和箖箖，目前姊弟倆由前夫汪小菲 照顧，有眼尖網友發現，12歲的玥兒最近開通了Instagram帳號，目前僅有兩篇貼文，她的追蹤名單人數不多，但她追蹤媽媽大S官方帳號，另外追蹤名單上還有阿姨小S 、小S的3個女兒及外婆S媽（黃春梅），但未見繼父具俊曄 及繼母馬筱梅的帳號。

玥兒在Instagram貼文中完全沒有透露任何個人信息，也沒有露臉，她的第一篇貼文是分享新北美術館開館一周年的無人機煙火秀，第2篇則是月初PO出饒舌歌手造物主泰勒（Tyler, The Creator）的歌曲「ARE WE STILL FRIENDS?」，她的大頭貼照片是動畫「咒術迴戰」的夏油傑，個人簡介用英文寫著「GUYS I ACCIDENTALLY SWALLOWED A CHEWING GUM HELP」（各位，我不小心把口香糖吞下去了，救命），古靈精怪的性格和大S有幾分相似。

而小S和S媽也有追蹤此帳號，網友激動留言「玥兒，媽媽永遠守護著妳」、「玥兒也喜歡Tyler嗎」、「玥兒要幸福快樂的長大，你媽媽愛你，我們也愛你」、「好好長大吧，玥兒寶寶」。