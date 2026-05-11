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手指忽多忽少…南韓重映AI修復「悲情城市」 網怒轟變恐怖片

娛樂新聞組／綜合報導
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侯孝賢執導的「悲情城市」遭AI修復後疑似「毀容」。（取材自IMDb）
侯孝賢執導的「悲情城市」遭AI修復後疑似「毀容」。（取材自IMDb）

台灣名導演侯孝賢的經典作品「悲情城市」，原訂5月在南韓院線大規模重映。然而，近日在首爾舉辦的媒體試片會卻意外演變成一場「科技災難」。現場觀眾驚見該版本疑似遭「AI亂修復」，畫面不僅失去原作質感，更出現「手指忽多忽少」、「牙齒變嘴唇」，引發全網狂轟「這不是修復，是毀容」。

綜合媒體報導，據多位參與試片的影評人與網友反饋，該版本展現了AI修復最糟糕的一面。在昏暗場景中，人物的臉部細節被過度平滑，顯現出如「黏土」般的僵硬感；更荒謬的是，AI未能正確辨識人體解剖構造，導致銀幕上出現手指數量不對、嘴唇與牙齒反覆閃現等恐怖片般的異象。此外，背景物體的紋理也被AI錯誤解讀，轉化為毫無意義的「外星文字」，完全破壞了這部威尼影展金獅獎作品的莊嚴氛圍。

種種亂象讓網友怒轟，「這是對電影藝術的褻瀆」、「原本想看影帝神演技，結果看到恐怖片」、「AI是用來輔助修復，不是用來摧毀經典的」。

此次爭議的南韓發行商A-Some Pictures過去曾引進多部華語經典，具備一定信譽。針對此次風波，片商發表聲明暗示問題源於海外授權單位的提供物，目前正尋求法律途徑解決。然而，台灣版權方、製片人邱復生在獲悉慘狀後，已果斷下達禁令，要求撤回該版本的放映權。

南韓藝術電影館協會隨後也發表強硬聲明，表示為了守護電影藝術的完整性，全韓藝術院線將全面封殺此AI修復版。影評人提醒，目前公認的高畫質版本僅有2023年推出的「4K數位版」，真正的「4K數位修復版」尚未完工，呼籲影迷辨明版本，避免經典在科技濫用下遭到毀滅性消費。

南韓 侯孝賢

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