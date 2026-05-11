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麋先生「大馬戲團」巡演最終場 回歸13年前首張專輯精神

記者梅衍儂／綜合報導
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金曲樂團麋先生在高雄舉辦「大馬戲團 CircUs Max」演唱會，從無到有籌畫一...
金曲樂團麋先生在高雄舉辦「大馬戲團 CircUs Max」演唱會，從無到有籌畫一年半。（圖／相信音樂提供）

這次馬戲團不在巨蛋的框架裡，而是拔地而起的、泥土上長出的帳篷裡，野生的，一如麋先生的活法。

台灣金曲樂團麋先生在高雄連續2周共6場的「大馬戲團」演唱會，日前迎來最終場。這場帳篷嘉年華像遊牧似的，說走就走，裡面的人純靠一身技藝吃飯；從南北巨蛋回到家鄉高雄，由萬人狂歡濃縮成千人嘉年華，演唱會規模看似降級，實則是回歸首張專輯「馬戲團運動」的精神，麋先生5位團員上演著與13年前相同的倔強。

觀眾與台上的人距離近得連汗水都能用肉眼看清，在開場「天生寂寞」、「野生遊樂園」的喧鬧之後，一首「愚公移山」讓全場屏息，當椅子疊到第4把時，台下的人早已手心冒汗，表演者在最頂端倒立成功，和音樂高潮相互映襯，似乎也是麋先生多年來的音樂路，明知不可能，卻仍是要做。

恰逢母親節，團員們向台下的家人感性獻上祝福，吉他手喆安說：「之前逸凡說在台上講話會不好意思，我完全理解，我在我媽面前是害羞、靦腆，不太講話的好孩子，不開車、只坐捷運，不吃肉，只吃蔬菜。其他團員都是我媽從小一起看長大，她很少看到我這麼帥，大家很幸運，可以常常看到我們帥氣的一面。」

在「散散步」一曲前，主唱聖皓說：「以諾前5場都會提到太太，深怕回去沒有一個安寧的夜晚。」貝斯手以諾回：「我覺得當媽媽真的很辛苦。」全場笑聲中，以諾太太突然走上舞台，夫妻兩首度公開合體，演出麋先生送給以諾女兒的第一份禮物，也就是歌曲「散散步」。

而聖皓更是把舞台留給夫妻兩，表示要先下台幫帶小孩，沒想到唱到一半，聖皓突然抱著以諾的女兒登台，隨著歌曲搖擺，可愛至極，也讓現場尖叫聲不斷。

麋先生首創全帳篷式馬戲團演唱會，在高雄「無中生有」搭建一座巨大馬戲帳篷，據悉斥資超過5000萬元。聖皓也在最終場感嘆：「明天之後（帳篷）就拆掉了，希望你們今天用力感受、記住每一秒發生的事，帶到我們下一次見面。」儘管暫時落幕，帳篷最迷人之處在於搭了又拆，拆了又搭，永遠在路上。

麋先生主唱聖皓歌聲動人。（圖／相信音樂提供）
麋先生主唱聖皓歌聲動人。（圖／相信音樂提供）

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