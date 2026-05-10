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17歲兒長相被說「媽媽基因太強」陶晶瑩槓酸民「長怎樣我們心知肚明」

記者林怡秀／綜合報導
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陶晶瑩(左)去年和兒子李悟一起走金鐘紅毯。(本報資料照片)
陶晶瑩(左)去年和兒子李悟一起走金鐘紅毯。(本報資料照片)

陶晶瑩（陶子）日前和17歲兒子李悟（小龍）一起接受「VOGUE」專訪，母子倆難得同框的溫馨畫面，卻因網友的毒舌評論意外引發口水戰，陶子不忍兒子外貌遭網友酸「媽媽基因太強」，親上火線發文護兒，並感嘆「沒想到已經年過半百，還要被繼續批評外表」。

陶晶瑩和兒子在影片中的母子互動逗趣可愛，有不少網友認為李悟遺傳到爸爸李李仁的帥氣外型，但一名網友卻在Threads上轉發母子兩人去年一起出席金鐘獎的合照，並語帶嘲諷寫下「我反而覺得媽媽基因太強⋯⋯⋯⋯爸爸的帥吊打兒子」，這番言論立刻迅速發酵，一向活網的陶晶瑩也看到了。

陶晶瑩無奈在Threads發文回應，自己從小就與漂亮絕緣，但她努力活出自信，雖然書中常告訴大家不要以貌取人，但大部分的人還是以顏值為尊，似乎其它價值都不重要，「標題不是我下的，我們一家人長怎樣我們心知肚明」，只是她沒想過都已年過半百，還要被批評外表，而她能做的，就是在孩子容貌焦慮的時候，盡量讓他們相信，這世界還有更多有意義的事情可以追尋。

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