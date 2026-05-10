我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

NBA／湖人又在下半場被逆轉 雷霆3連勝聽牌

大S堅信「世上有UFO」 川普公開外星檔案 網鼻酸：她一定會超興奮

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大S猝逝至今仍讓許多人不捨。(本報資料照片)
大S猝逝至今仍讓許多人不捨。(本報資料照片)

台灣48歲女星大S徐熙媛）去年在日本病逝，消息震驚演藝圈。她生前對外星文明與UFO議題相當著迷，甚至曾付費加入「中華飛碟研究會」（現為台灣飛碟協會），如今隨著川普政府公開多份「UFO解密檔案與影像」，也讓不少網友再度想起她，感嘆「如果大S還在，一定會超興奮」。

過去大S曾在「康熙來了」透露，自己是飛碟研究會正式會員，不僅固定繳交會費，每個月還會收到協會寄來的會刊。她坦言，雖然因為藝人身分無法參與實體活動，但每一期內容她都會仔細閱讀，會員甚至還附有專屬會員卡與別針。

她當時也分享自己對外星文明的看法，認為「幽浮不一定是外星人，也可能是來自未來的人、地心世界，或其他維度的人類」，並表示自己對相關議題研究多年。小S也曾爆料，姊妹倆過去到埃及旅行時，大S深信金字塔是外星人建造，還因此和當地導遊爭論不休。

近期川普政府正式啟動「不明異常現象遭遇總統解封與報告系統（PURSUE）」計畫，公開多份過去被列為最高機密的不明飛行現象檔案與影像，內容涵蓋美軍多年蒐集的神秘飛行物紀錄。白宮更強調，政府將提供最大程度透明化，讓民眾自行判斷真相，所有相關影片、照片與原始文件皆已開放查閱。

消息曝光後，也讓不少粉絲聯想到熱愛研究UFO的大S，紛紛留言表示：「太可惜了，她如果還在一定超興奮」、「康熙來了根本預言節目」、「她只是提早回自己的星球」、「大S今天一定很開心」、「她以前就說過，如果有一天官方公開UFO檔案，她一定會超激動，可惜看不到了」。

大S UFO 徐熙媛

上一則

孫藝真低胸禮服背後藏辛酸 親吐：太苦了 身體拜託撐住

延伸閱讀

幽浮檔案影片曝光「八角星形在動」 葛林諷：拿出活的外星人啊

幽浮檔案影片曝光「八角星形在動」 葛林諷：拿出活的外星人啊
外星人真相？國防部公布首批幽浮檔案 川普：很有意思

外星人真相？國防部公布首批幽浮檔案 川普：很有意思
國防部幽浮檔案剛出 洛杉磯成熱點 這月最易看到UFO

國防部幽浮檔案剛出 洛杉磯成熱點 這月最易看到UFO
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
「末代皇帝」迎向 40 週年全新4K磅礡再臨、修復版讓「色彩覺醒」。圖／甲上娛樂提供

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

2026-05-08 12:25
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54

超人氣

更多 >
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
哈利與愛妻梅根驚傳「分居」知情人士爆：兩人只是名義上的夫妻

哈利與愛妻梅根驚傳「分居」知情人士爆：兩人只是名義上的夫妻
垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事

日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事