大S堅信「世上有UFO」 川普公開外星檔案 網鼻酸：她一定會超興奮

大S猝逝至今仍讓許多人不捨。(本報資料照片)

台灣48歲女星大S （徐熙媛 ）去年在日本病逝，消息震驚演藝圈。她生前對外星文明與UFO 議題相當著迷，甚至曾付費加入「中華飛碟研究會」（現為台灣飛碟協會），如今隨著川普政府公開多份「UFO解密檔案與影像」，也讓不少網友再度想起她，感嘆「如果大S還在，一定會超興奮」。

過去大S曾在「康熙來了」透露，自己是飛碟研究會正式會員，不僅固定繳交會費，每個月還會收到協會寄來的會刊。她坦言，雖然因為藝人身分無法參與實體活動，但每一期內容她都會仔細閱讀，會員甚至還附有專屬會員卡與別針。

她當時也分享自己對外星文明的看法，認為「幽浮不一定是外星人，也可能是來自未來的人、地心世界，或其他維度的人類」，並表示自己對相關議題研究多年。小S也曾爆料，姊妹倆過去到埃及旅行時，大S深信金字塔是外星人建造，還因此和當地導遊爭論不休。

近期川普政府正式啟動「不明異常現象遭遇總統解封與報告系統（PURSUE）」計畫，公開多份過去被列為最高機密的不明飛行現象檔案與影像，內容涵蓋美軍多年蒐集的神秘飛行物紀錄。白宮更強調，政府將提供最大程度透明化，讓民眾自行判斷真相，所有相關影片、照片與原始文件皆已開放查閱。

消息曝光後，也讓不少粉絲聯想到熱愛研究UFO的大S，紛紛留言表示：「太可惜了，她如果還在一定超興奮」、「康熙來了根本預言節目」、「她只是提早回自己的星球」、「大S今天一定很開心」、「她以前就說過，如果有一天官方公開UFO檔案，她一定會超激動，可惜看不到了」。