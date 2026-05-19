觀影說劇／「農曆三月二十三」演殺手 楊子儀放下執念

楊子儀（右）在「農曆三月二十三」中詮釋一名黑道殺手。（圖／壹捌玖伍電影有限公司）

電影「農曆三月二十三」打破過去宗教題材多為紀錄片或鬼片框架的「宗教人文藝術電影」，深度探討台灣民間最重要信仰的媽祖文化與三世因果、解冤釋結的奇幻色彩。該片昨舉辦首映會，楊子儀、邱凱偉（Darren）、吳政勳、方琦、陳明真、何蓓蓓、蔡阿炮、顏邦智、劉丞、凱文，以及映後嘉賓梁佑南皆到場共襄盛舉。

該片劇情大膽融入前世今生，時空橫跨了1915年日治時代、1955年白色恐怖與2025年三個截然不同的時代，交織出跨越百年的三世因果故事。導演王重正表示，期盼透過這部電影展現媽祖精神，秉持著「越在地就越國際」的理念，將台灣宮廟文化與信仰精神傳遞出去。資深演員蔡阿炮也特別在台上肯定王重正導演作為獨立製片的辛勞與堅持。

男主角群的角色更直指人心的糾葛與救贖。飾演男主角「黑豬」的楊子儀詮釋一名黑道殺手，他感性分享，這個角色代表了人們心中的陰暗面與執著，當人願意去面對並承認自己錯誤的那一刻，才懂得如何放下執念。

而邱凱偉（Darren）飾演來自宋朝的道士「莫月鼎」，他在首映會上幽默自嘲，在楊子儀與吳政勳兩位男主角跨越三生三世的糾葛中，自己感覺比較像是一顆「電燈泡」。但他強調，這個角色總是在關鍵時刻出現，就如同每個人身邊都會有的貴人與人生導師，適時給予建議與人生方向的提點。

特別的是，首映會上演員們所穿的T恤，正是由邱凱偉親自設計，圖案為媽祖向四面八方為蒼生祈福的手印，象徵給予大眾滿滿的祝福。