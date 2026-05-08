千萬粉絲爆「買的」？李毓芬消失4個月 一夜掉粉172萬

李毓芬消失許久。（取材自Instragram）

李毓芬將在11日迎來41歲生日，先前Instragram粉絲成長數光速飆漲，一度以1047萬霸占亞軍，成為華語第一人，連周杰倫 都是輸家。不過距離她上次更新貼文，時隔近4個月，隨著Instragram掃蕩幽靈帳號，粉絲意外發現她的Instragram粉絲驟降，目前僅剩875萬，推測消失的172萬人應都是殭屍粉。

她曾為女團「Dream Girls」一員，單飛後人氣仍居高不下，但近年簽約新東家後動向成謎，2022年雖未公開現身宣傳單曲「再見公主」，MV點閱似靠著鋪天蓋地的宣傳，神奇地在20天破億，如今成績為1.7億次。除了MV點閱讓人吃驚，她的IG粉絲人數同時直線型飆漲，瞬間贏過眾星成為華語歌手霸主，只輸給TWICE子瑜，因此接連傳出砸錢買粉疑雲。

弔詭的是李毓芬自從換新公司後，社群發文多半剩下工作內容，鮮少跟粉絲互動，如今因為Instragram全面清理假帳號，致使她的粉絲人數減少至875萬。另外她已近4年沒有推出作品，不少粉絲紛紛透過社群表達思念之情，很是擔心她的近況。