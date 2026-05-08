我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段

千萬粉絲爆「買的」？李毓芬消失4個月 一夜掉粉172萬

千萬粉絲爆「買的」？李毓芬消失4個月 一夜掉粉172萬

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李毓芬消失許久。（取材自Instragram）
李毓芬消失許久。（取材自Instragram）

李毓芬將在11日迎來41歲生日，先前Instragram粉絲成長數光速飆漲，一度以1047萬霸占亞軍，成為華語第一人，連周杰倫都是輸家。不過距離她上次更新貼文，時隔近4個月，隨著Instragram掃蕩幽靈帳號，粉絲意外發現她的Instragram粉絲驟降，目前僅剩875萬，推測消失的172萬人應都是殭屍粉。

她曾為女團「Dream Girls」一員，單飛後人氣仍居高不下，但近年簽約新東家後動向成謎，2022年雖未公開現身宣傳單曲「再見公主」，MV點閱似靠著鋪天蓋地的宣傳，神奇地在20天破億，如今成績為1.7億次。除了MV點閱讓人吃驚，她的IG粉絲人數同時直線型飆漲，瞬間贏過眾星成為華語歌手霸主，只輸給TWICE子瑜，因此接連傳出砸錢買粉疑雲。

弔詭的是李毓芬自從換新公司後，社群發文多半剩下工作內容，鮮少跟粉絲互動，如今因為Instragram全面清理假帳號，致使她的粉絲人數減少至875萬。另外她已近4年沒有推出作品，不少粉絲紛紛透過社群表達思念之情，很是擔心她的近況。

周杰倫

上一則

深圳開唱出意外 王心凌被雷射光射腿痛到尖叫

下一則

51歲草彅剛升格當爸爸了 低調報喜護妻兒隱私

延伸閱讀

王陽明Instagram一夜掉粉5萬 喊：發生什麼事 大家快回來

王陽明Instagram一夜掉粉5萬 喊：發生什麼事 大家快回來
當年和周杰倫拍MV小女孩長大了…郁欣歌手出道 GD也按讚

當年和周杰倫拍MV小女孩長大了…郁欣歌手出道 GD也按讚
世紀破冰… 蕾哈娜、碧昂絲累積20年搶男人恩怨被挖

世紀破冰… 蕾哈娜、碧昂絲累積20年搶男人恩怨被挖
曾幫馬斯克生孩子的保守派網紅跟MAGA翻臉而大爆內幕

曾幫馬斯克生孩子的保守派網紅跟MAGA翻臉而大爆內幕

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐