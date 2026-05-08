陽帆曝從小被富養 綜藝圈貴公子仍天天陪90歲老媽聊天

陽帆(右)跟母親(左)很親，自豪這輩子從未離開過媽媽。（取材自Threads）

陽帆是綜藝圈裡的公子哥，從小家境優渥，40多年前跟胡瓜在左營當兵，母親每月寄上萬零用錢(1萬台幣約318.4美元)給他，別人軍中蓋棉被，他蓋蠶絲被；跟胡瓜放假出去玩，計程車錢全由他埋單。母親節 將至，他說此生有幸從未離開過她，媽媽如今90歲了，身體硬朗是他最大福氣。

陽帆父母當年在延平北路賣雞，光房產就多棟，胡瓜曾說，他當兵時身上總有大疊千元鈔票，習慣塞在襪子裡。陽帆笑道，有一次跑步衝太快，萬元紙鈔從襪中甩出漫天飛舞，「大家衝去幫我撿，但收回來的數字根本不對」，至於蠶絲被，是媽媽寄來給他蓋的。

他這輩子都跟母親住在一起，年輕時媽媽會幫他處理工作上的事，後來結婚改由老婆接手，「當時我媽很不習慣，覺得失去寶貝兒子，所以有嚴重婆媳問題，後來我跟她說，你須接受這件事，我們有時候就一起聯合罵我老婆，現在完全沒問題了」。

陽帆最自豪身體健康完全遺傳自母親，「她90歲一切都好，而我沒高血壓、糖尿病，肝、腎功能也都很標準」，母子情深，每天吃完飯，他會在家陪媽媽聊1個多小時，多年習慣未曾改變，話題包羅萬象，「她現在個性像個小孩，我們就一起做人生功課」。

他今年69歲了，被富養的人生沒有走歪，更參悟許多道理，「要了解生活真相，熱愛工作，知道誰也比不了誰。世間本無常，要隨遇而安，誰也脫離不了紅塵，接受做自己，也讓別人做自己，我只想當紅塵中的一束微光」，這也是他一貫老二哲學來源。