我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽轉播權利金 中國是印度17倍 央視拒買

有這幾款蘋果iPhone 每台最高將獲賠95元

不用入獄…台主持人黃子佼持有2341部性影像 賠錢換緩刑定讞

記者林孟潔／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
藝人黃子佼。(本報資料照片)
藝人黃子佼。(本報資料照片)

台灣知名主持人黃子佼在創意私房購買、下載2341部少年性影像，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判8月徒刑，併科罰金10萬元，二審因黃與37名被害人達成和解並賠償完畢，改依違反個人資料保護法判1年6月徒刑，緩刑4年，應服180小時義務勞務，並參加3場次法治教育。檢方和黃均上訴，最高法院今判決駁回上訴定讞，黃確定不用入獄。

黃子佼2014年2月12日起註冊為「創意私房」論壇的會員，陸續購買兒童或少年裸露胸部、性器官及性交的影像，再以電腦主機下載，儲存在硬碟之中。一審認為黃子佼購買性影像數量為2259部、被害人為35人，考量他未與被害人和解，判處黃8月徒刑，併科罰金10萬元。

檢方另查獲黃子佼還持有其他未成年人性影像，二審併案審理，黃在言詞辯論終結時，在法庭上落淚，表示因本案毀了人生，失去一切還要支付贍養費，稱自己懂得被害人的痛。

黃子佼於二審審理期間和被害人談和解，並於宣判日前一天透過律師發聲明再度道歉，指出已與全數被害人達成和解，也表示深知若沒有下載就沒有人會供給，對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。

黃子佼坦承持有兒少性影像，但否認違反個資法，高院認定黃持有2341部性影像，受害人為37人，性影像是關於性生活的特種個人資料，且檔案中有各被害人的真實姓名、工作地點、生活照、社交軟體帳號、臉部特徵等，使取得之人可以識別被害人身分，確實違反個資法。

二審認為黃子佼為一己私慾，主動加入創意私房成為會員，購買、下載、儲存性影像，被害人數和檔案眾多，有害兒少身心健全發展，但考量黃沒有前科，與被害人全數成立和解，並賠償損失，認為黃有彌補被害人損害的真意和具體作為，37人也均同意給予黃緩刑。

檢察官和黃子佼皆上訴至第三審，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，諭知附提件緩刑也妥適，檢方上訴爭執諭知緩刑不當、黃子佼上訴爭執判決論罪違法，皆是任意指摘二審已經詳加說明論斷之事，與法律規定上訴第三審的理由不合，今駁回上訴確定。

黃子佼 高院

上一則

為什麼不在一起？有種友情叫山紫 楊紫連10年為張一山慶生

延伸閱讀

藝人NONO陳宣裕遭控性侵、猥褻6女 二審仍判2年半

藝人NONO陳宣裕遭控性侵、猥褻6女 二審仍判2年半
未成年少女被拍性影像、懷孕還遭恐嚇 台渣男被判兩罪

未成年少女被拍性影像、懷孕還遭恐嚇 台渣男被判兩罪
報案竟被要求「脫到剩內衣」讓他拍照 高雄警偷拍6女又換臉成裸女遭訴

報案竟被要求「脫到剩內衣」讓他拍照 高雄警偷拍6女又換臉成裸女遭訴
尹錫悅8案纏身 妨害拘留案二審遭加重刑期將再上訴

尹錫悅8案纏身 妨害拘留案二審遭加重刑期將再上訴

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元
美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人
洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文

洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文
一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵

一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵
世足賽轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

世足賽轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒