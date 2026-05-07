穿制服返高中母校 小S曬與大S、阿雅青春合照喊「好想妳」

小S（左）、阿雅（中）與大S（右）高中時期的合照。 （取材自臉書）

由台灣金鐘主持人小S （徐熙娣）、派翠克領軍的東森綜合台「小姐不熙娣」，繼外景特企獲得熱烈回響後，6日再度祭出重磅驚喜。製作單位特別規畫「重返母校」特輯，邀請小S多年的閨密阿雅一同回歸華岡藝校。令人意外的是，搭檔派翠克竟是以「光榮校友」的身分回歸，讓小S與阿雅當場傻眼，頻頻吐槽：「憑什麼是光榮校友？」

阿雅初登場，小S立刻開啟毒舌模式，笑嗆阿雅現在的髮型與妝容配上制服，簡直像是「師長假冒學生」。阿雅則自嘲，求學時期因為留著一頭極短髮，外型實在太像男生，還被同學取了綽號叫「龍哥」。這也讓小S憶起對阿雅最難忘的第一印象，便是她當年那段與眾不同的自我介紹：「大家好我叫『柳翰雅』，柳是柳樹的柳、瀚是浩瀚的瀚去掉三點水、雅是文雅的雅。」浮誇的台詞讓小S當時立刻跟姊姊大S 抱怨：「討厭鬼來了！」沒想到這對冤家在開學不到10天就變成了最好的摯友，阿雅更感性分享，現在家喻戶曉的藝名「阿雅」，其實最初就是由小S喊出來的。

小S（右）和老友阿雅驚喜合體，穿制服重返華岡藝校。（圖／東森綜合台提供）

三人隨後將帶領觀眾穿梭校園走廊，更勇闖戲劇科辦公室翻閱畢業紀念冊，揭開大明星們當年的青澀模樣與成績單。

另外，6日晚間小S也特地在社群分享高中合照，其中就有姊姊大S（徐熙媛 ），並再次吐露思念之情。

小S貼出高中時與大S、阿雅的合照，並忍不住寫下「那時候的我們真的好快樂，好想妳喔珊～每分每秒」，照片中可以見到三位青春少女洋溢著甜美笑容，而趁著這次回到母校錄節目，小S與阿雅特別模仿舊照，兩人各自擺出一樣的拍照POSE，旁邊也特意留一個空位代表大S。