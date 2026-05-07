我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有這幾款蘋果iPhone 每台最高將獲賠95元

免噴藥 廚房1常見食材驅趕果蠅超有效

穿制服返高中母校 小S曬與大S、阿雅青春合照喊「好想妳」

記者林怡秀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小S（左）、阿雅（中）與大S（右）高中時期的合照。 （取材自臉書）
小S（左）、阿雅（中）與大S（右）高中時期的合照。 （取材自臉書）

由台灣金鐘主持人小S（徐熙娣）、派翠克領軍的東森綜合台「小姐不熙娣」，繼外景特企獲得熱烈回響後，6日再度祭出重磅驚喜。製作單位特別規畫「重返母校」特輯，邀請小S多年的閨密阿雅一同回歸華岡藝校。令人意外的是，搭檔派翠克竟是以「光榮校友」的身分回歸，讓小S與阿雅當場傻眼，頻頻吐槽：「憑什麼是光榮校友？」

阿雅初登場，小S立刻開啟毒舌模式，笑嗆阿雅現在的髮型與妝容配上制服，簡直像是「師長假冒學生」。阿雅則自嘲，求學時期因為留著一頭極短髮，外型實在太像男生，還被同學取了綽號叫「龍哥」。這也讓小S憶起對阿雅最難忘的第一印象，便是她當年那段與眾不同的自我介紹：「大家好我叫『柳翰雅』，柳是柳樹的柳、瀚是浩瀚的瀚去掉三點水、雅是文雅的雅。」浮誇的台詞讓小S當時立刻跟姊姊大S抱怨：「討厭鬼來了！」沒想到這對冤家在開學不到10天就變成了最好的摯友，阿雅更感性分享，現在家喻戶曉的藝名「阿雅」，其實最初就是由小S喊出來的。

小S（右）和老友阿雅驚喜合體，穿制服重返華岡藝校。（圖／東森綜合台提供）
小S（右）和老友阿雅驚喜合體，穿制服重返華岡藝校。（圖／東森綜合台提供）

三人隨後將帶領觀眾穿梭校園走廊，更勇闖戲劇科辦公室翻閱畢業紀念冊，揭開大明星們當年的青澀模樣與成績單。

另外，6日晚間小S也特地在社群分享高中合照，其中就有姊姊大S（徐熙媛），並再次吐露思念之情。

小S貼出高中時與大S、阿雅的合照，並忍不住寫下「那時候的我們真的好快樂，好想妳喔珊～每分每秒」，照片中可以見到三位青春少女洋溢著甜美笑容，而趁著這次回到母校錄節目，小S與阿雅特別模仿舊照，兩人各自擺出一樣的拍照POSE，旁邊也特意留一個空位代表大S。

派翠克（左起）、小S徐熙娣、阿雅。派翠克重返母校華岡藝校。（圖／東森綜合台提供）
派翠克（左起）、小S徐熙娣、阿雅。派翠克重返母校華岡藝校。（圖／東森綜合台提供）

徐熙媛 大S 小S

上一則

葬禮戲還嬉鬧…讓陳星旭片場苦等7小時 盧昱曉人設翻車

下一則

李連杰上段婚姻拋妻棄子？ 向太：他淨身出戶 對自己摳門

延伸閱讀

請客吃飯她卻酒後失控爆粗口 林志玲體恤「小S壓力很大」

請客吃飯她卻酒後失控爆粗口 林志玲體恤「小S壓力很大」

小S隔1年復出「講到大S」就噴淚 恩師王偉忠曝私聊內容

小S隔1年復出「講到大S」就噴淚 恩師王偉忠曝私聊內容
18歲時差點以女團出道 楊謹華認了：接受唱跳培訓2年

18歲時差點以女團出道 楊謹華認了：接受唱跳培訓2年
破不和傳聞…陳坤、黃曉明同步曬「神仙班級」合照 她意外成焦點

破不和傳聞…陳坤、黃曉明同步曬「神仙班級」合照 她意外成焦點

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元
美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人
洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文

洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文
一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵

一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵
美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁