與林志玲遠距離戀愛 AKIRA為了約會「當天來回台灣日本」

林志玲(右)與AKIRA婚後幸福。(圖／志玲姊姊慈善基金會提供)

台灣第一名模林志玲 2019年嫁給日本 男星AKIRA，兩人婚後育有一子；AKIRA於5月3日播出的日本節目亮相，首度公開與妻子的交往秘辛。

AKIRA回憶，與林志玲最初是在舞台劇合作時相識，並從朋友關係開始發展。他坦言，由於國籍不同，當時彼此存在語言隔閡，「一開始其實語言不太通」，但也因此讓雙方溝通更加直接。他分析：「因為都是用不流利的語言交流，只能更坦率地表達自己。日語有時比較曖昧，反而這種直接的表達方式，某種程度上是好的。」

談及交往初期，兩人分處日本與台灣，長期遠距離戀愛且行程難以配合。不過AKIRA透露，在彼此心意確認後，會盡可能抽空見面，甚至多次「當天來回」飛往台灣探望林志玲。他笑說：「早上出發，中午到，吃個飯就回日本。雖然只有短短一兩個小時，但那段時間非常珍貴。」

至於兩人正式交往的契機，AKIRA也分享一段感人的往事。他表示，某天林志玲因奶奶過世而主動聯絡他，當時林志玲情緒崩潰、不斷哭泣。「她其實非常依賴奶奶，那天打來時哭得很傷心。」

AKIRA回憶，通話過程中林志玲因哭太累而睡著，他雖然也想休息，卻始終沒有掛斷電話，「就這樣一直保持通話狀態」。數小時後林志玲醒來，發現電話仍未中斷，這件事成為兩人決定交往的關鍵。

節目現場來賓直呼「真的太浪漫了！」